Neverím v čistý šport, vraví Wawrinka. Mierny trest pre Sinnera otvára otázky o férovom procese

Jannik Sinner mal vlani dva pozitívne nálezy na anabolický steroid klostebol. Oba nálezy mal vlani v marci. Podľa antidopingových pravidiel je každý športovec zodpovedný za to, čo je v jeho tele a aj v prípade konzumácie kontaminovaných doplnkov má byť potrestaný.

8. septembra 2024 - Sinner víťazí na US Open

Tenisové hviezdy ako Jannik Sinner či Iga Swiateková však vyviazli s extrémne miernymi trestami v porovnaní s inými hráčmi, ktorí mali rovnaké prípady.

„Smutný deň pre tenis. WADA najskôr oznámi, že ho chce potrestať na rok až dva, Sinnerov tím pochopiteľne urobí všetko, čo je v jeho silách a teraz prijme trojmesačný dištanc. Ani spätne mu nič nevezmú – tituly ani prémie. Je vinný alebo nie? Férovosť v tenise neexistuje,“ reagoval Nick Kyrgios.

Štýl akým Medzinárodná antidopingová agentúra (WADA) a svetový tenis zvládli práve Sinnerov prípad uzavreli vyvoláva nedôveru aj medzi hráčmi. WADA skutočne požadovala pre Sinnera prísnejší trest.

Po tom čo mu tenisová federácia dala miernejší, sa WADA odvolala na arbitrážny súd. K nej však ani nedošlo. WADA sa totiž s hráčom a tenisovou federáciou nakoniec dohodla na 3-mesačnom dištanci.

„Dúfam, že všetci budú teraz s WADA rokovať v štýle, že keď vám chcú dať dvojročný dištanc, tak poviete, že chcete jeden mesiac. Dúfam, že je to precedens, inak by to bolo divné,“ hovorí s iróniou Daniil Medvedev.

„Mne to pripomína akoby ste potrestali futbalistu Premier League dištancom počas letnej ligovej prestávky,“ reagoval britský tenista Liam Brody.