VIDEO: Návrat Sereny Williamsovej je definitívne potvrdený. Predstaví sa na trávnatom turnaji

Americká tenisová hviezda Serena Williamsová sa štyri roky po ukončení kariéry vráti na okruh WTA Tour a nastúpi vo štvorhre na trávnatom turnaji v Queen's Club.
O štarte 44-ročnej víťazky 23 grandslamových titulov informovali organizátori londýnskeho turnaja, ktorý patrí medzi hlavné prípravné podujatia pred Wimbledonom. Podujatie sa bude konať od 6. do 21. júna.
„Queen's Club sa zdá byť ideálnym miestom na začiatok tejto ďalšej kapitoly. Tráva mi priniesla jedny z najdôležitejších momentov mojej kariéry a teším sa, že sa môžem vrátiť na jedno z najikonickejších miest tohto športu,“ uviedla Williamsová vo vyhlásení.
Tenisová legenda dostala na turnaj voľnú kartu. Hoci zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené, s kým bude v Londýne hrať, podľa viacerých špekulácií vytvorí deblovú dvojicu s nastupujúcou kanadskou hviezdou, 19-ročnou Victoriou Mbokovou.
„Serena posunula tenis na novú úroveň a je neuveriteľné, že opäť prekonáva hranice a vracia sa.
Mnohé mladšie hráčky proti nej nikdy nemali možnosť hrať, niektoré ju možno ani nikdy nevideli v televízii, takže to bude nová a vzrušujúca skúsenosť,“ povedala pre WTA Martina Navrátilová.
Tá bola doteraz vo veku 43 rokov a 10 mesiacov najstaršou bývalou svetovou jednotkou, ktorá sa po ukončení kariéry vrátila na súťažné kurty.
Nehrala od vypadnutia v 3. kole na US Open v roku 2022. Američanka potvrdila svoj návrat na sociálnych sieťach, kde zverejnila príspevok: „Dobré správy sa rýchlo šíria“.
Pridala aj video, na ktorom je na kurte v bielych tenisových šatách Nike a v pozadí jej vibruje telefón.
Williamsová ukončila svoju mimoriadne úspešnú kariéru v roku 2022. O rok neskôr porodila svoju druhú dcéru. Prvá sa narodila v roku 2017.
Minulý rok sa však prihlásila do antidopingového programu, čo je podmienkou účasti na turnajoch. Návrat na súťažné kurty napriek tomu dlhodobo opakovane odmietala potvrdiť. Jej staršia sestra Venus stále občas hrá na turnajoch.