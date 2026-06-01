VIDEO: Z kvalifikácie do štvrťfinále Roland Garros. Poľka píše krásny príbeh, Keysová končí

    Maja Chwalinská z Poľska oslavuje postup do štvrťfinále na Roland Garros 2026. (Autor: TASR/AP)
    ČTK, TASR|1. jún 2026 o 17:19
    Poľský tenistka Maja Chwalinská, aktuálne 114. hráčka svetového rebríčka, postúpila z kvalifikácie až do štvrťfinále Roland Garros.

    Vo 4. kole zdolala 24-ročná tenistka domácu Francúzku Diane Parryovú 6:3, 6:2. Jej ďalšou súperkou bude Ruska Anna Kalinská.

    Chwalinská na parížskej antuke prekonáva svoje grandslamové maximum. Doteraz sa najďalej dostala do 2. kola v roku 2022 na Wimbledone.

    V hlavnej súťaži jedného zo štyroch grandslamových turnajov štartuje len po tretí raz. Domácu nádej Parryovú, ktorá je vo svetovom rebríčku na 92. mieste, zdolala bez straty podania za hodinu a pol.

    VIDEO: Zostrih zápasu Chwalinská - Parryová

    Na Roland Garros tak Chwalinská nečakane reprezentuje poľské farby po tom, čo štvornásobná víťazka turnaja Iga Swiateková vypadla už v 3. kole.

    Jej ďalšia súperka Kalinská zdolala rakúsku reprezentantku Anastasiu Potapovovú 6:4, 2:6, 7:6 (7) a premiérovo si zahrá štvrťfinále v Paríži.

    Kalinská v prvom sete otočila nepriaznivý stav 1:4, no v druhom sete Potapovová vyrovnala. V rozhodujúcom sete 27-ročná Ruska prišla o vedenie 4:1, ale v supertajbrejku zvíťazila 10:7.

    VIDEO: Zostrih zápasu Potapovová - Kalinská

    Vo štvrťfinále grandslamového turnaja sa predstaví druhýkrát v kariére, predtým sa jej to podarilo len pred dvoma rokmi na Australian Open.

    Ďalej ide aj dvadsiatapiata nasadená Diana Šnajderová z Ruska, ktorá zdolala turnajovú devätnástku Madison Keysovú z USA v troch setoch 6:3, 3:6 a 6:0 a prvýkrát v kariére si zahrá štvrťfinále na grandslamovom turnaji.

    V boji o semifinále sa stretne s víťazkou atraktívneho večerného duelu medzi štvornásobnými grandslamovými šampiónkami – Bieloruskou Arynou Sabalenkovou a Japonkou Naomi Osakovou.

    Roland Garros 2026

    ženy - osemfinále:

    Anna Kalinská (Rus.-22) - Anastasia Potapovová (Rus.-28) 6:4, 2:6, 7:6 (7)

    Diana Šnajderová (Rus.-25) - Madison Keysová (USA-19) 6:3, 3:6, 6:0

    Maja Chwalinská (Poľ.) - Diane Parryová (Fr.) 6:3, 6:2

