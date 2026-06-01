VIDEO: Z kvalifikácie do štvrťfinále Roland Garros. Poľka píše krásny príbeh, Keysová končí

Poľský tenistka Maja Chwalinská, aktuálne 114. hráčka svetového rebríčka, postúpila z kvalifikácie až do štvrťfinále Roland Garros.
Vo 4. kole zdolala 24-ročná tenistka domácu Francúzku Diane Parryovú 6:3, 6:2. Jej ďalšou súperkou bude Ruska Anna Kalinská.
Chwalinská na parížskej antuke prekonáva svoje grandslamové maximum. Doteraz sa najďalej dostala do 2. kola v roku 2022 na Wimbledone.
V hlavnej súťaži jedného zo štyroch grandslamových turnajov štartuje len po tretí raz. Domácu nádej Parryovú, ktorá je vo svetovom rebríčku na 92. mieste, zdolala bez straty podania za hodinu a pol.
VIDEO: Zostrih zápasu Chwalinská - Parryová
Na Roland Garros tak Chwalinská nečakane reprezentuje poľské farby po tom, čo štvornásobná víťazka turnaja Iga Swiateková vypadla už v 3. kole.
Jej ďalšia súperka Kalinská zdolala rakúsku reprezentantku Anastasiu Potapovovú 6:4, 2:6, 7:6 (7) a premiérovo si zahrá štvrťfinále v Paríži.
Kalinská v prvom sete otočila nepriaznivý stav 1:4, no v druhom sete Potapovová vyrovnala. V rozhodujúcom sete 27-ročná Ruska prišla o vedenie 4:1, ale v supertajbrejku zvíťazila 10:7.
VIDEO: Zostrih zápasu Potapovová - Kalinská
Vo štvrťfinále grandslamového turnaja sa predstaví druhýkrát v kariére, predtým sa jej to podarilo len pred dvoma rokmi na Australian Open.
Ďalej ide aj dvadsiatapiata nasadená Diana Šnajderová z Ruska, ktorá zdolala turnajovú devätnástku Madison Keysovú z USA v troch setoch 6:3, 3:6 a 6:0 a prvýkrát v kariére si zahrá štvrťfinále na grandslamovom turnaji.
V boji o semifinále sa stretne s víťazkou atraktívneho večerného duelu medzi štvornásobnými grandslamovými šampiónkami – Bieloruskou Arynou Sabalenkovou a Japonkou Naomi Osakovou.
Roland Garros 2026
ženy - osemfinále:
Anna Kalinská (Rus.-22) - Anastasia Potapovová (Rus.-28) 6:4, 2:6, 7:6 (7)
Diana Šnajderová (Rus.-25) - Madison Keysová (USA-19) 6:3, 3:6, 6:0
Maja Chwalinská (Poľ.) - Diane Parryová (Fr.) 6:3, 6:2