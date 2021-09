ONLINE: Emma Raducanuová - Leylah Fernandezová (finále žien, US Open 2021)

Leylah Fernandezová



Leylah Fernandezová je teprve osmnáctiletá tenistka z Kanady. Fernandezové patří až 73. pozice světového žebříčku WTA. Před US Open rozhodně nebyla pasována do role favoritky. Na turnaj v Cincinnati se dokonce musela prokousat kvalifikací, aby poté padla v prvním kole s Riskeovou. V New Yorku ale v prvních dvou kolech nedovolila ani set Konjuhové a Kanepiové. Od třetího kola čekaly na Fernandezovou o poznání těžší soupeřky. Ve třetím kole vyřadila Osakaovou, v nádherném osmifinále pak otočila duel proti Kerberové. Kanaďance to ale stále nestačilo a ve čtvrtfinále poslala domů Svitolinovou. V semifinále pak odehrála nádhernou bitvu proti Sabalenkové, kterou porazila 7:6, 4:6 a 6:4.