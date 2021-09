Je fenomenálna, vyhrá US Open. Legendy chvália novú tenisovú hviezdu

NEW YORK, BRATISLAVA. Pred niekoľkými týždňami vo Wimbledone ju ešte poznal iba málokto. V pozápasovom rozhovore povedala, že už jej dochádza čisté oblečenie, ktoré má so sebou zabalené, nepočítala, že sa zdrží tak dlho. A to ešte netušila, že ju na US Open čaká ešte neuveriteľnejšia jazda. Dostala sa už do semifinále "Hovorila som si, keď už som tu, idem si to užiť a dať do toho všetko," povedala v štúdiu televíznej stanice Eurosport osemnásťročná britská tenistka Emma Raducanuová. Stala sa historicky prvou kvalifikantkou, ktorá na US Open prešla do semifinále. Ešte pred júnovým štartom Wimbledonu jej pritom patrilo 338. miesto v rebríčku WTA. V národnom podarí bola až britská desiatka.

Nová hviezda Už na domácom grandslame predvádzala skvelé výkony. Ako držiteľka voľnej karty prešla do osemfinále, tam musela pre nevoľnosti skrečovať. Bol to pritom len jej druhý turnaj na najvyššej úrovni. A teraz strih a pohľad o dva mesiace neskôr. Emma Raducanuová vstúpila do US Open ako kvalifikantka zo 150. miesta. S istotou však po turnaji poskočí v rebríčku WTA o 99 miest a stane sa svetovou 51-tkou. A zároveň sa stane novou britskou tenisovou jednotkou.

"Bez debaty, Emma je novou hviezdou britského tenisu," hodnotila pre itv.com bývalá britská grandslamová víťazka Virginia Wadeová. "Musela som odložiť telefón, ospravedlňujem sa všetkým, ktorým neodpisujem na správy," smiala sa Raducanuová. Na ceste do semifinále pritom musela odohrať najviac zápasov zo všetkých. Má totiž za sebou aj tri kvalifikačné kolá. Odohrala už osem stretnutí. To je viac, ako má za sebou víťazka grandslamového turnaja, ktorá nemusela hrať kvalifikáciu. Ani v jednom z nich neprehrala set. Iba v jedinom zo setov prehrala viac ako štyri gemy.

Vyspelá a adaptabilná Vo štvrťfinále navyše zdolala olympijskú víťazku Belindu Benčičovú. "Benčičová je skvelá hráčka, ja som sa ju snažila iba zaskočiť, kedykoľvek som bola pasívnejšia, ona diktovala tempo zápasu," hovorila Raducanuová. Spočiatku to s ňou pritom vôbec nevyzeralo dobre. Hneď na začiatku zápasu proti Benčičovej prišla o podanie a po niekoľkých minútach prehrávala 1:3. Prvýkrát v kariére čelila hráčke top 20. "Menej ako desať minút po tom, čo vošla Emma Raducanuová na Štadión Arthura Ashea na najväčší zápas kariéry, proti najlepšej súperke, proti akej kedy hrala, prišla o podanie. Tu sa mala rozprávka skončiť," písal pre The Guardian v komentári Bryan Armen Graham. Od toho momentu však Britka v danom sete už gem neprehrala. Neuveriteľne rýchlo sa dostala z ťažkej situácie.

"Je fenomenálna, prehrala zopár gemov a začať hrať inak. Taký Novak Djokovič už pre podobný problém na turnaji prehral aj celý set. Dokáže byť adaptabilná ako veľkí hráči. Užíva si každý úder," hodnotil expert televíznej stanice Eurosport Mats Wilander. "Chcel by som hovoriť najmä o dôležitých momentoch v zápase, ona presne za nimi išla. Dokázala ich využiť. Takúto hráčku presne tenis potrebuje," pridal sa Mischa Zverev. "Je neuveriteľne vyspelá," vravela Wirginia Wadeová. Legendárna Britka je presvedčená, že Raducanuová môže vyhrať US Open. Ak by sa jej to podarilo tento rok ako kvalifikantke, bola by to prvotriedna senzácia.

"Možno nie tento rok, na tom nezáleží, ale určite vyhrá," povedala. Turnaj tínedžerov Tínedžerkám v posledných rokoch na grandslamoch darí. Na US Open 2019 vyhrala devätnásťročná Bianca Andreescuová, Roland Garros 2020 ovládla rovnako mladá Iga Swiateková. No Andreescuová už patrila v danom čase medzi širšiu špičku, Swiateková bola v čase výhry na hranici top 50. Prípadný triumf Raducanuovej by teda bol ešte omnoho väčšou senzáciou.