Otec ju trénoval, hoci o tenise nič nevedel. Dnes poráža favoritky

NEW YORK, BRATISLAVA. Bude to nový Rafael Nadal, alebo skôr nový Roger Federer? Talentovaný osemnásťročný Španiel Carlos Alcaraz píše na US Open zaujímavý príbeh. Popri tom prepisuje historické tabuľky.

Len o niekoľko mesiacov staršia Leylah Fernandezová už vyradila dve bývalé svetové jednotky a grandslamové víťazky.

"Pamätám si, ako som na jednom juniorskom turnaji sledovala jeho zápas. Akoby som sa pozerala na Rafaela Nadala hrajúceho pravou rukou, skutočného Rafaela Nadala, ak by hral pravou rukou. Verila som, že aj medzi profesionálmi budeme hrať na jednej úrovni, to sa práve deje," hovorila Fernandezová na US Open.