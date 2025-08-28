Agresívne správanie neostalo bez povšimnutia. Medvedev dostal mastnú pokutu

NEW YORK. Ruský tenista Daniil Medvedev dostal za svoje správanie v 1. kole na US Open finančnú pokutu 42.500 dolárov.
Ako informovali organizátori amerického grandslamového turnaja, Medvedev dostal pokutu 30.000 dolárov za hádku s rozhodcom a ďalších 12.500 za rozbitie rakety.
Víťaz US Open z roku 2021 vo Flushing Madows prehral v pondelok s Francúzom Benjaminom Bonzim 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6.
V treťom sete dostal Bonzi nový prvý servis, keďže pri pôvodnom, ktorý netrafil, vyrušil dianie na kurte fotograf.
Medvedev reagoval podráždene, hádal sa s rozhodcom a dostal sa aj do nemilosti divákov, ktorých bučanie pozastavilo duel na niekoľko minút.
Dvadsaťdeväťročný Rus napriek tomu tretí set otočil a vo štvrtom uštedril súperovi „kanára“. Piatu sadu ale ovládol Bonzi, ktorý tak Medvedeva vyradil už v 1. kole.