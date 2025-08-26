Keď prehráva, ovláda ho hnev. Medvedev potrebuje odbornú pomoc, vravia legendy

NEW YORK. Šesťnásobný grandslamový šampión Boris Becker vyzval Daniila Medvedeva, aby vyhľadal odbornú pomoc po svojom „verejnom kolapse“ počas prvého kola US Open.
Medvedev podľahol Benjaminovi Bonzimu po päťsetovej bitke 6:3, 7:5, 6:7(5), 0:6, 6:4, no najväčšiu pozornosť médií upútal jeho výbuch v treťom sete.
Bývalý šampión z roku 2021 sa pustil do hádky s rozhodcom a rozohnil dav, ktorý znemožnil Bonzimu podanie.
Trinásty nasadený hráč čelil mečbalom a hrozila mu prehra v troch setoch, no na kurte sa zrazu objavil fotograf presne v momente, keď Bonzi pokazil prvý servis. Rozhodca následne povolil opakovaný prvý servis, čo vyvolalo Medvedevovú explóziu.
„Tomu hovoríme ‘verejný kolaps’. Myslím, že potrebuje profesionálnu pomoc?!?“ napísal Becker na X a priložil video, kde Medvedev po zápase rozbíja raketu.
Elitný tréner Brad Gilbert Beckerove slová podporil a pripomenul Medvedevove predchádzajúce výbuchy:
„Robil to isté po prehre vo Washingtone. Bohužiaľ, po týchto tesných prehrách sa zdá, že nad ním víťazí mozog. Súhlasím, že rozhodne potrebuje pomoc.“
Po zápase Medvedev uviedol, že jeho hnev nebol namierený proti fotografovi, ale proti rozhodcovi:
„Nebolo to nič špeciálne. Kedykoľvek zaznie zvuk z tribún medzi podaniami, druhý servis sa nikdy nedáva. Pomohlo mi to však dostať sa späť do zápasu. Nebol som nahnevaný na fotografa, bol som nahnevaný na rozhodnutie.“
Bývalý hráč a analytik Patrick McEnroe dodal, že Medvedev potrebuje oddych: „Mal by si dať po zvyšok roka pauzu.“
Nie je však prekvapením, že Medvedev našiel podporu u nekonvenčného Austrálčana Nicka Kyrgiosa. „Medvedev je najlepší,“ napísal na sociálnych sieťach.
VIDEO: Incident s fotografom v zápase Medvedev - Bonzi