Stáva sa Carolina favoritom na zisk Stanley Cupu? V play-off vymazala druhého súpera

Hokejisti Caroliny Hurricanes postúpili do finále Východnej konferencie NHL 2025/2026 bez toho, aby prehrali čo i len jeden zápas.
Vo štvrtom stretnutí série 2. kola play-off zvíťazili v noci na nedeľu na ľade Philadelphie 3:2 po predĺžení a celkovo uspeli 4:0 na zápasy.
Caroline zaistil účasť medzi najlepšou štvorkou Jackson Blake, ktorý strelil rozhodujúci gól v čase 65:31. Celkovo zaznamenal v stretnutí bilanciu 2+1.
Hurricanes sa stali piatym tímom v histórii, ktorý vyhral prvých osem zápasov play-off za sebou. V najkratšom termíne vyradil predtým aj Ottawu.
„Ako sme sa dopracovali k tomu, že podávame v play-off takéto výkony? Každý sa o tom snaží, len to treba na ľade aj dokázať.
Každý jeden hráč z nášho tímu prispel v týchto sériách svojim dielom k postupu. Je to tímový úspech," povedal tréner Caroliny Rod Brind'Amour.
Blake rozhodol zápas po prihrávke Taylora Halla, keď prekonal Daniela Vladařa. Českému brankárovi prepadol puk cez lapačku do bránky. „Bola to akcia celého útoku, mal som šťastie, že to padlo dnu," povedal Blake.
„Prehrali sme 0:4, ale séria nebola taká jednoznačná. Rozhodlo pár detailov, odrazov pukov. Ani neviem koľkokrát sme trafili žrď. Dostávali sme sa do šancí, ale sme ich nevyužívali," povedal kapitán „letcov" Sean Couturier.
Carolina postúpila do konferenčného finále druhý rok za sebou, v ďalšom kole sa stretne s víťazom série Buffalo - Montreal (zatiaľ 1:1).
V druhom nedeľňajšom stretnutí zvíťazila Minnesota doma nad Coloradom jednoznačne 5:1 a znížila stav série na 1:2 na stretnutia.
Wild umožnili súperovi skórovať až v čase, keď už viedli 3:0. Gól a dve asistencie si zapísali zhodne útočník Kirill Kaprizov i obranca Brock Faber. Colorado prehralo prvý zápas v tohtoročných vyraďovacích bojoch.
V Grand Casino Arene začal v bránke Scott Wedgewood, ktorý dostal tri góly z 12 striel a v druhej tretine ho vystriedal Mackenzie Blackwood.
„Wedgy chytal dobre, za góly veľmi nemohol. Chceli sme spraviť nejaké zmenu, preto sme ho vystriedali," povedal po zápase tréner Colorada Jared Bednar.
NHL - play-off - 10. máj:
Semifinále Východnej konferencie
Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 2:3 pp (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 8. Foerster (Zegras, Martone), 46. Bump (Konecny, Dvorak) – 33. Blake (K. Miller, Hall), 45. Stankoven (Hall, Blake), 66. Blake (Hall, Jaccob Slavin)
Brankári: Vladař - Andersen, strely na bránku: 17:40.
/konečný stav série: 0:4/
Semifinále Západnej konferencie
Minnesota Wild - Colorado Avalanche 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Góly: 16. Kaprizov (Faber, Q. Hughes), 17. Q. Hughes (Zuccarello, Kaprizov), 25. Hartman (Zuccarello, Kaprizov), 34. Faber (Tarasenko, McCarron), 60. Boldy (Faber) – 34. MacKinnon (Landeskog, Kadri)
Brankári: Wallstedt - Wedgewood (25. Blackwood), strely na bránku: 26:35.
/stav série: 1:2/