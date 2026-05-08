    Lehečka sa uviedol v Ríme víťazne, Nemca zdolal bez straty setu

    Jiří Lehečka
    Jiří Lehečka (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. máj 2026 o 17:11
    ShareTweet0

    Čech je turnajovou jedenástkou.

    Ruský tenista Karen Chačanov postúpil do 3. kola dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme.

    V druhom kole zdolal v pozícii nasadenej trinástky Kazacha Alexandra Ševčenka 6:4, 6:4. O prekvapenie sa postaral domáci Talian Matteo Arnaldi, ktorý vyradil šiesteho nasadeného Austrálčana Alexa de Minaura 4:6, 7:6 (5), 6:4.

    Čech Jiří Lehečka si ako turnajová jedenástka poradil s Janom-Lennardom Struffom z Nemecka 7:6 (4), 6:3.

    ATP Rím 2026

    dvojhra - 2. kolo:

    Matteo Arnaldi (Tal.) - Alex de Minaur (Austr.-6) 4:6, 7:6 (5), 6:4

    Rafael Jodar (Šp.-32) - Nuno Borges (Portug.) 7:6 (4), 6:4

    Karen Chačanov (Rus.-13) - Alexander Ševčenko (Kaz.) 6:4, 6:4

    Jiří Lehečka (ČR-11) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 7:6 (4), 6:3

    Casper Ruud (Nór.-23) - Zachary Svajda (USA) 6:1, 6:3

    Tenis

    Tenis

    Jiří Lehečka
    Jiří Lehečka
    Lehečka sa uviedol v Ríme víťazne, Nemca zdolal bez straty setu
    dnes 17:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Lehečka sa uviedol v Ríme víťazne, Nemca zdolal bez straty setu