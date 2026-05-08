    Reštrikcie trvajú. Sabalenková zatiaľ nebude štartovať pod bieloruskou vlajkou

    Aryna Sabalenková
    TASR|8. máj 2026 o 16:20
    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková zatiaľ nebude štartovať pod vlastnou vlajkou na turnajoch WTA.

    Medzinárodná tenisová federácia (ITF) uviedla, že minimálne do jesene zostávajú v platnosti aktuálne pravidlá.

    Exekutíva Medzinárodného olympijského výboru (MOV) zrušila vo štvrtok odporúčanie obmedzenia účasti športovcov a tímov z Bieloruska na súťažiach organizovaných medzinárodnými federáciami.

    Športovci z Ruska a Bieloruska boli vylúčení z medzinárodných súťaží po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022, hoci niektorým bolo umožnené súťažiť s neutrálnym statusom. Reštrikcie voči ruským športovcom zostávajú naďalej v platnosti.

    ITF oznámilo, že v októbri na svojom zasadnutí rozhodne o ďalších krokoch v záležitosti štartu bieloruských tenistov a tenistiek pod vlastnou vlajkou. Informovala agentúra DPA.

    Tenis

