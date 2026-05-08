Reštrikcie trvajú. Sabalenková zatiaľ nebude štartovať pod bieloruskou vlajkou

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková zatiaľ nebude štartovať pod vlastnou vlajkou na turnajoch WTA.
Medzinárodná tenisová federácia (ITF) uviedla, že minimálne do jesene zostávajú v platnosti aktuálne pravidlá.
Exekutíva Medzinárodného olympijského výboru (MOV) zrušila vo štvrtok odporúčanie obmedzenia účasti športovcov a tímov z Bieloruska na súťažiach organizovaných medzinárodnými federáciami.
Športovci z Ruska a Bieloruska boli vylúčení z medzinárodných súťaží po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022, hoci niektorým bolo umožnené súťažiť s neutrálnym statusom. Reštrikcie voči ruským športovcom zostávajú naďalej v platnosti.
ITF oznámilo, že v októbri na svojom zasadnutí rozhodne o ďalších krokoch v záležitosti štartu bieloruských tenistov a tenistiek pod vlastnou vlajkou. Informovala agentúra DPA.