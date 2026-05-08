    Jednoznačný zápas sa zmenil na dramatickú bitku. Swiateková sa trápila skoro tri hodiny

    Poľská tenistka Iga Swiateková na turnaji WTA 1000 v Ríme 2026.
    Poľská tenistka Iga Swiateková na turnaji WTA 1000 v Ríme 2026. (Autor: TAS/AP)
    TASR|8. máj 2026 o 15:05
    ShareTweet0

    Poľská tenistka odohrala prvý zápas od konca apríla.

    Poľská tenistka Iga Swiateková postúpila do 3. kola dvojhry na antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme. Vo svojom úvodnom zápase zdolala v pozícii nasadenej štvorky Američanku Caty McNallyovú 6:1, 5:7 (5), 6:3.

    Za stavu 6:1, 3:1 sa zdalo, že má papierová favoritka zápas pod kontrolou, ale jej súperka príkladne zabojovala a napokon súboj trval 2 hodiny a 43 minút.

    Pre Poľku to bol prvý zápas od 25. apríla, keď na turnaji v Madride skrečovala zápas proti inej americkej tenistke Ann Liovej.

    WTA Rím 2026

    Dvojhra - 2. kolo:

    Iga Swiateková (Poľ.-4) - Caty McNallyová (USA) 6:1, 6:7 (5), 6:3

    Dajana Šnajderová (Rus.-19) - Talia Gibsonová (Austr.) 5:7, 6:1, 6:1

    Alexandra Ealová (Fíl.) - Wang Sin-jü (Čína-31) 6:4, 6:3

    Tenis

    Tenis

    Poľská tenistka Iga Swiateková na turnaji WTA 1000 v Ríme 2026.
    Poľská tenistka Iga Swiateková na turnaji WTA 1000 v Ríme 2026.
    Jednoznačný zápas sa zmenil na dramatickú bitku. Swiateková sa trápila skoro tri hodiny
    dnes 15:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Jednoznačný zápas sa zmenil na dramatickú bitku. Swiateková sa trápila skoro tri hodiny