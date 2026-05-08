Jednoznačný zápas sa zmenil na dramatickú bitku. Swiateková sa trápila skoro tri hodiny

Poľská tenistka Iga Swiateková postúpila do 3. kola dvojhry na antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme. Vo svojom úvodnom zápase zdolala v pozícii nasadenej štvorky Američanku Caty McNallyovú 6:1, 5:7 (5), 6:3.
Za stavu 6:1, 3:1 sa zdalo, že má papierová favoritka zápas pod kontrolou, ale jej súperka príkladne zabojovala a napokon súboj trval 2 hodiny a 43 minút.
Pre Poľku to bol prvý zápas od 25. apríla, keď na turnaji v Madride skrečovala zápas proti inej americkej tenistke Ann Liovej.
WTA Rím 2026
Dvojhra - 2. kolo:
Iga Swiateková (Poľ.-4) - Caty McNallyová (USA) 6:1, 6:7 (5), 6:3
Dajana Šnajderová (Rus.-19) - Talia Gibsonová (Austr.) 5:7, 6:1, 6:1
Alexandra Ealová (Fíl.) - Wang Sin-jü (Čína-31) 6:4, 6:3