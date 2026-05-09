Medvedev postúpil v Ríme bez boja. Český tenista musel pre chorobu odstúpiť

Český tenista Tomáš Macháč nenastúpil kvôli chorobe na zápas druhého kola s Rusom Daniilom Medvedevom na turnaji Masters 1000 v Ríme.
Usporiadatelia o tom informovali na sociálnej sieti X.
Rímsky šampión spred troch rokov a niekdajšia svetová jednotka tak postúpil na antuke vo Foro Italico do tretieho kola bez boja.
Z Čechov zostali vo dvojhre na dôležitej previerke pred Roland Garros ešte Jiří Lehečka a Jakub Menšík, ktorého v sobotu vyzve Alexei Popyrin.
V ženskom singli pokračujú v treťom kole turnaja z českých tenistiek Linda Nosková, Karolína Plíšková a Nikola Bartůňková.