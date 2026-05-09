    Medvedev postúpil v Ríme bez boja. Český tenista musel pre chorobu odstúpiť

    Tomáš Macháč. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|9. máj 2026 o 12:10
    V mužskej dvojhre má Česko ešte dvoch zástupcov.

    Český tenista Tomáš Macháč nenastúpil kvôli chorobe na zápas druhého kola s Rusom Daniilom Medvedevom na turnaji Masters 1000 v Ríme.

    Usporiadatelia o tom informovali na sociálnej sieti X.

    Rímsky šampión spred troch rokov a niekdajšia svetová jednotka tak postúpil na antuke vo Foro Italico do tretieho kola bez boja.

    Z Čechov zostali vo dvojhre na dôležitej previerke pred Roland Garros ešte Jiří Lehečka a Jakub Menšík, ktorého v sobotu vyzve Alexei Popyrin.

    V ženskom singli pokračujú v treťom kole turnaja z českých tenistiek Linda Nosková, Karolína Plíšková a Nikola Bartůňková.

