Na tvrdom povrchu dominoval, šancu nedával ani Sinnerovi. Kam sa podel Daniil Medvedev?

Čo viac, Medvedev od finále US Open 2019 do finále Australian Open 2024 figuroval v šiestich finálových grandslamových stretnutiach z deviatich možných.

Medvedev v roku 2023 vyhral aj Masters na antuke v Ríme a dostal sa do semifinále Wimbledonu, čiže už to nebolo len o tvrdých povrchoch, z ktorých má najviac titulov v kariére.

A kríza sa prehĺbila až do takej miery, že od vlaňajšieho Wimbledonu má z 25 zápasov len 13 víťazstiev, a to sa všetky turnaje hrali na harde, na ktorom v kariére zaznamenal finále na všetkých turnajoch ATP 1000, grandslamoch aj Turnaji majstrov. Čo sa s Medvedevom za tie roky stalo?

Veľa fanúšikov by si mohlo povedať, že každý má obdobie, keď mu to tak nejde. U Medvedeva môže byt niekoľko faktorov, ktoré sa môžu podieľať na momentálne neforme (narodenie druhého dieťaťa, neustále sa sťažovanie na všetko), ale čísla hovoria jasne.

Keď si urobíme graf úspešnosti vyhratých bodov na prvom a druhom podaní, kraľuje mu Jannik Sinner v oboch disciplínach a cvhost elitných hráčov okupuju Medvedev.

Dosiahol svoj vrchol?

"Nemyslím si, že je možné zmeniť štýl hry takým spôsobom, aby si človek zvykol na tie loptičky. Stane sa to že budú zvýhodňovať hráčov, ktorí vedia zrýchliť pomalú loptičku.

Tí dvaja najlepší (Sinner a Alcaraz) to vedia skvelo, oni sú jediný dvaja so schopnosťou vyvinúť neuveriteľnú silu v úderoch. Aj bez toho by ale boli najlepší na svete," komentoval situáciu so spomaľovaním loptičiek Medvedev.

Sám priznal, že k tenisu, aký Sinner s Alcarazom predvádzajú, ani nemá proporcie, a tak pre neho nebude ľahké zrýchliť opäť svoje podanie.