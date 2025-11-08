    Získal titul a telo mu povedalo dosť. Djokovič sa odhlásil z Turnaja majstrov

    Novak Djokovič
    Novak Djokovič (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. nov 2025 o 21:38
    ShareTweet0

    Veľmi ma to mrzí kvôli fanúšikom, povedal.

    TURÍN. Srbský tenista Novak Djokovič sa nepredstaví na Turnaji majstrov v Turíne pre zranenie ramena.

    Tridsaťosemročný Srb sa odhlásil po zisku 101. titulu v kariére, keď v nedeľu triumfoval na halovom turnaji ATP v Aténach.

    „Veľmi som sa tešil na podujatie v Turíne a po finále v Aténach, v ktorom som odovzdal všetko, tak som smutný z toho, že musím oznámiť odhlásenie sa pre zranenie.

    Veľmi ma to mrzí kvôli fanúšikom, ktorí dúfali, že ma uvidia hrať. Vaša podpora pre mňa znamená veľmi veľa. Všetkým hráčom prajem úžasný turnaj a už sa neviem dočkať návratu na kurt,“ napísal Djokovič na sociálnych sieťach.

    Na koncoročnom podujatí sa tak premiérovo predstaví jeho finálový súper z Atén, Talian Lorenzo Mussetti, ktorého zdolal 4:6, 6:3 a 7:5.

    V skupine si zmeria sily so Španielom Carlosom Alcarazom, Američanom Taylorom Fritzom a Austrálčanom Alexom de Minaurom.

    Tenis

    Tenis

    Novak Djokovič
    Novak Djokovič
    Získal titul a telo mu povedalo dosť. Djokovič sa odhlásil z Turnaja majstrov
    dnes 21:38
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Získal titul a telo mu povedalo dosť. Djokovič sa odhlásil z Turnaja majstrov