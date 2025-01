JOJ ŠPORT rozšíri ponuku o nový kanál. Má práva na najsledovanejšie šampionáty

Druhý športový kanál by mal mať medzi operátormi rovnaké pokrytie ako prvý kanál a pokrytie by malo byť identické. Pri programovej skladne bude televízia pristupovať k staniciam rovnocenne.

„Možno by sme dokázali uživiť obsahom aj tri kanály, ale bol by problém umiestniť ich do distribúcie. Naším zámerom bolo nastaviť ju zmysluplne. Chceme od operátorov docieliť symbiózu, aby boli JOJ ŠPORT a JOJ ŠPORT 2 v ponuke vedľa seba. Aby si napríklad mohol divák počas hokejovej extraligy prepnúť z jedného zápasu na druhý,“ vysvetľoval pre Sportnet riaditeľ JOJ ŠPORT Roman Neuschl.

Na dvojke odštartuje univerziáda

Základ je, že najskôr priniesol JOJ ŠPORT práva na mládežnícke reprezentácie a nižšie súťaže.

„My sa na produkt pozeráme tak, či má šport podhubie a či ho vieme vystavať, aby dávalo zmysel vysielať aj medzinárodné podujatia a či to je udržateľné. Chceme diváka zoznámiť s hráčmi. Ukázať mu ich. Preto teraz vysielame tri roky futbalovú dvadsaťjednotku,“ opisuje Neuschl.

„Ak by sme kúpili práva na MS v hokeji a prestali vysielať slovenský hokej, šampionát by nám zarobil a mohli by sme sa na ostatné veci vykašľať. Nemuseli by sme investovať do SHL a do JOJ ŠPORT slovenského pohára. Dávame do toho peniaze, ktoré zarobíme.

Zrejme by sme zarobili viac, ak by sme ich nevysielali, ale čo by sa stalo, ak by sme v budúcnosti z A-kategórie majstrovstiev vypadli? Našou povinnosťou ako vysielateľa je dávať priestor aj mládeži. Náš systém je iný. Ideme do športov, v ktorých cítime, že v nich môžu slovenskí športovci preraziť a pohybovať sa na vrcholných podujatiach na najvyšších priečkach,“ vysvetľuje.