Futbal nemôžeme postaviť ako hokej. Klamali by sme diváka, vraví riaditeľ JOJ ŠPORT

„Ak by sme kúpili práva na MS v hokeji a prestali vysielať slovenský hokej, šampionát by nám zarobil a mohli by sme sa na ostatné veci vykašľať. Nemuseli by sme investovať do SHL a do JOJ ŠPORT slovenského pohára. Dávame do toho peniaze, ktoré zarobíme.

Zrejme by sme zarobili viac, ak by sme ich nevysielali, ale čo by sa stalo, ak by sme v budúcnosti z A-kategórie majstrovstiev vypadli? Našou povinnosťou ako vysielateľa je dávať priestor aj mládeži. Náš systém je iný. Ideme do športov, v ktorých cítime, že v nich môžu slovenskí športovci preraziť a pohybovať sa na vrcholných podujatiach na najvyšších priečkach,“ vysvetľuje.

MS áno, futbalová pyramída nie

V hokeji im nechýba z reprezentácií a domácich súťaží nič. Postupne sa však začína JOJ ŠPORT orientovať aj na najpopulárnejší šport – futbal.

Už má práva na vysielanie II. futbalovej ligy, slovenského pohára Slovnaft Cupu, zápasov reprezentácie do 21 rokov, Európskej ligy a Konferenčnej ligy.