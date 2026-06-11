Futbalové gény, ale aj tvrdá drina. Na MS nastúpia synovia slávnych otcov

Majstrovstvá sveta vo futbale nepredstavujú len prehliadku najlepších hráčov planéty. Často sú aj miestom, kde sa stretávajú generácie a pokračujú rodinné príbehy.
V histórii šampionátov sa predstavilo už niekoľko desiatok dvojíc otcov a synov, ktorí si zahrali na najväčšom futbalovom javisku.
Medzi najslávnejšie futbalové rodiny patria Taliani Maldiniovci. Cesare Maldini bol kapitánom reprezentácie Talianska v 60. rokoch a neskôr ju viedol aj ako tréner. Jeho syn Paolo Maldini sa stal jednou z najväčších obranných legiend futbalovej histórie a zúčastnil sa na štyroch svetových šampionátoch.
Podobný príbeh napísali aj Dáni Schmeichelovci - Peter Schmeichel patril medzi najlepších brankárov svojej generácie a jeho syn Kasper reprezentoval Dánsko na viacerých majstrovstvách sveta.
Silnú stopu zanechala aj rodina Alonsovcov. Otec Periko Alonso reprezentoval Španielsko na MS 1982, zatiaľ čo jeho syn Xabi Alonso sa stal majstrom sveta v roku 2010. Medzi úspešné dvojice patria aj Uruguajčania Pablo a Diego Forlánovci či Mexičania Javier Hernández starší a jeho slávnejší - syn Javier „Chicharito“ Hernández.
MS 2026 prinesú ďalšiu generáciu známych futbalových mien. V drese Alžírska sa predstaví Luca Zidane, syn francúzskej legendy Zinedina Zidana.
Argentínu bude reprezentovať Giuliano Simeone, syn trénera Atlética Madrid Diega Simeoneho, a v holandskom tíme sa očakáva účasť Justina Kluiverta, ktorého otec Patrick Kluivert bol jednou z hviezd tímu „oranjes“ na prelome tisícročí.
Pozornosť bude pútať aj návrat Nórska na svetový šampionát po 28 rokoch. Erling Haaland nadviaže na svojho otca Alfieho Haalanda, ktorý si zahral na MS 1994 v USA.
Rovnaký turnaj absolvoval aj brankár Erik Thorstvedt, ktorého syn Kristian Thorstvedt bude súčasťou súčasného nórskeho výberu.
Zaujímavé príbehy ponúkajú aj ďalšie reprezentácie. Marcus Thuram pokračuje v odkaze svojho otca Liliana Thurama, majstra sveta z roku 1998.
V americkom tíme sa zasa objaví Sebastian Berhalter, ktorého otec Gregg reprezentoval USA ako hráč a neskôr viedol americký národný tím ako tréner. Škótsko bude mať v bránke Angusa Gunna, syna bývalého reprezentačného brankára Bryana Gunna.