S voľnou kartou píše históriu. Wimbledon má nový objav, ktorý vyrastal hneď za rohom

Dvadsaťtriročný Arthur Fery sa stal nečakaným hrdinom na domácom tenisovom turnaji vo Wimbledone.
V pavúku mužského singla najslávnejšieho grandslamu sa v pondelok po vydretej výhre nad favorizovaným Bulharom Grigorom Dimitrovom prebojoval už do štvrťfinále.
Medzi poslednú osmičku sa dostal ako prvý Brit s divokou kartou v profesionálnej ére. Podarilo sa mu to navyše pred zrakmi legendárneho Rogera Federera.
"Je pre mňa neuveriteľne ťažké vyjadriť sa slovami, čo som tu na kurte prežil. Prvýkrát na tomto dvorci proti takejto legende tejto hry. Naozaj nemám slov," poznamenal Fery v pozápasovom rozhovore.
"Mať takúto podporu a vyhrať, to je jednoducho neuveriteľné, boli ste fenomenálni," poďakoval divákom.
VIDEO: Zostrih zápasov Dimitrov - Fery
Na centrálnom kurte proti bývalej svetovej trojke vyhral úvodný set 7:5, potom sa ale úlohy otočili a zdalo sa, že všetko speje k očakávanému rozuzleniu.
Skúsený Bulhar, semifinalista Wimbledonu 2014, vyhral ďalšie dve sady 6:3 a 6:4. Vo štvrtom sete navyše za stavu 3:3 získal brejk a pri svojom podaní viedol 15:0.
Po ohromujúcom vzopätí však Brit kontroval obratom na 6:4, v piatej sade ustál niekoľko ťažkých momentov a za stavu 6:6 suverénnym spôsobom ovládol rozhodujúci supertiebreak 10:7.
Po víťaznom lopte len upustil z ruky raketu, išiel k sieti pozdraviť Dimitrova a s neveriacim výrazom v tvári a rukami nad hlavou slávil postup.
"Vyrástol som päť minút odtiaľto, takže som bol zvyknutý sem často chodiť. A toto všetko sa navyše udialo pred tým zrejme najlepším tenistom histórie v prednom rade... " povedal smerom k švajčiarskej legende Federerovi, víťazovi dvadsiatich grandslamových titulov, ktorý v All England Clube dosiahol rekordných osem víťazstiev.
Ako malý sledoval jeho počínanie na kurte, tentoraz to bolo naopak.
Fery, ako prvý Brit s divokou kartou v profesionálnej ére (od roku 1968) postúpil do štvrťfinále, mal pritom namále už o kolo skôr.
Belgičana Zizoua Bergsa pustil do vedenia 2:1 na sety, vo štvrtej sade prehrával Fery už 1:4 a Bergs išiel na podanie. Nasledoval ale veľký obrat na 7:6 a následne postup tiež vďaka zvládnutému supertiebreaku na záver piateho setu, hoci musel Fery navyše trikrát počas stretnutia riešiť problém s krvácaním z nosa.
"Taký je môj príbeh v tomto turnaji. Už minule som bol vážne blízko vyradenia, rovnako tomu bolo aj tentoraz, keď som bol o brejk pozadu vo štvrtom sete. Ale snažím sa neprestať nikdy bojovať, veriť v to, čo na kurte dokážem. Viem, že chrbtom k stene dokážem hrať naozaj dobre. A dnes sa mi tento prístup znovu vyplatil, "povedal Fery.
Bývalý študent Stanfordskej univerzity v USA vstupoval do wimbledonského turnaja ako 114. hráč svetového rebríčka. Na grandslamoch mal v hlavnej súťaži bilanciu dvoch výhier a štyroch porážok, z toho vo Wimbledone raz zvíťazil a trikrát prehral.
Vo štvrťfinále sa pokúsi o ďalší krok. Jeho sokom bude Talian Flavio Cobolli, ktorého Fery porazil ľahko v troch setoch tento rok v úvodnom kole na Australian Open.
"Tam som bol ale chorý. Arthur je bez najmenších pochýb úžasným hráčom, ale do toho zápasu som vtedy nemal vôbec nastúpiť," pripomenul Cobolli.