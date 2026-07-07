Francúzi podniknú právne kroky. Paraguajská senátorka rasisticky urážala Mbappého

Francúzska futbalová federácia (FFF) podnikne právne kroky proti paraguajskej senátorke Celeste Amarillovej po jej rasistických urážkach namierených proti útočníkovi Kylianovi Mbappému.
Po prehre Paraguaja 0:1 s „Les Bleus“ v osemfinále MS 2026 označila francúzskeho kapitána za idiota, ktorý sa nenaučil ani písať. A pridala aj ďalšie hanlivé slová.
FFF vo svojom vyhlásení označila výroky političky za „odporné a neprijateľné“ a oznámila, že podá trestné oznámenie na prokuratúru s cieľom iniciovať právne konanie.
„Nášmu kapitánovi, hráčom a vôbec všetkým obetiam takýchto odporných výrokov vyjadrujem plnú podporu. Hráči francúzskej reprezentácie reprezentujú Francúzsko. Urážaná je celá naša krajina. Tieto výroky sú trestné a morálne neospravedlniteľné,“ napísal prezident FFF Philippe Diallo na sociálnej sieti podľa agentúry DPA.
K prípadu sa vyjadril aj francúzsky prezident Emmanuel Macron: „Ďalší gól Kyliana Mbappeho. Tentokrát proti rasizmu. Plne ho podporujem. Keď slová zraňujú, naše hodnoty vysielajú jasný odkaz: dôstojnosť, rešpekt a bratstvo.“
Amarillová po emotívnom zápase, ktorý poznačila agresivita Paraguajčanov a slabý výkon uzbeckého rozhodcu Ilgiza Tantaševa, označila Mbappeho na sociálnych sieťach za „idiota“, ktorý sa vraj „nenaučil ani písať“.
V sérii rasistických urážok ďalej napísala, že „namiesto materského mlieka pil kokosy“ a že „najvzdelanejšie, čo kedy počul, boli šimpanzy“. Zároveň dodala, že paraguajský brankár Orlando Gill mu mal ukázať prostredník.
Paraguajčania počas stretnutia v noci na nedeľu opakovane tvrdo faulovali útočníka Realu Madrid, no aj on sa dostal do viacerých ostrých súbojov. Po záverečnom hvizde odmietol podať Gillovi ruku a odchod z ihriska sprevádzal provokatívnym gestom.
Senátorka vo svojich príspevkoch označila Mbappeho aj za „kolonizovaného Kamerunčana“, ktorý sa hrá na tvrdého Francúza, pričom je podľa nej „plný komplexov menejcennosti, novozbohatlík, arogantný a škaredý“.
Mbappe reagoval na výroky političky na sociálnej sieti veľmi ostro: „Ste opovrhnutiahodná žena a nehodná funkcie, ktorú zastávate.“ Dodal, že politička nereprezentuje Paraguaj, ktorý počas majstrovstiev sveta podľa neho ukázal „vášeň a česť“.
„Ľuďom, ako je Celeste Amarillová, nikdy nedovolím slobodne šíriť nenávisť a rasizmus po svete,“ odkázal.
Na výroky senátorky reagovala aj francúzska ministerka športu Marina Ferrariová. Podľa nej útok na Mbappeho predstavuje útok na všetko, čo kapitán francúzskej reprezentácie symbolizuje, aj na hodnoty Francúzska – slobodu, rovnosť a bratstvo.
Francúzska prokuratúra už začala vyšetrovanie pre podozrenie z verejnej urážky so sprísňujúcou okolnosťou a podnecovania k nenávisti alebo násiliu. Prokuratúra v Paríži v utorok agentúre AP potvrdila, že vyšetrovanie spustila po tom, ako Národná jednotka pre boj proti nenávisti na internete prijala podnet od FFF.
Parížska prokuratúra uviedla, že „výroky boli údajne motivované skutočným alebo domnelým pôvodom, etnickou príslušnosťou, národnosťou, rasou alebo náboženstvom poškodenej osoby“. Za tieto trestné činy vo Francúzsku hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok a pokuta do výšky 45-tisíc eur.
Amarillová neskôr zverejnila na sociálnych sieťach otvorený list vo francúzštine aj španielčine adresovaný Mbappemu. Tvrdila v ňom, že jej problém nespočíva vo Francúzsku, ale výlučne v samotnom futbalistovi.
Zároveň napísala, že ľutuje, že voči Mbappemu použila „rovnaké urážky“, akým sama čelila ako osoba zmiešaného pôvodu, a dodala, že svoj pôvodný príspevok vymazala.
Zároveň však od Mbappeho požadovala ospravedlnenie. Obvinila ho z rodovo podmieneného násilia v jeho výrokoch na jej adresu a pohrozila právnymi krokmi, ak svoje vyjadrenia nestiahne.
Paraguajská vláda vydala vyhlásenie, v ktorom výroky senátorky odsúdila ako „v rozpore s hodnotami a princípmi pokojného spolužitia a rešpektu k ľudskej dôstojnosti, ktoré naša krajina presadzuje“. Dodala, že výroky Amarillovej nereprezentujú paraguajskú vládu ani obyvateľov Paraguaja.