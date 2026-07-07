    Francúzi podniknú právne kroky. Paraguajská senátorka rasisticky urážala Mbappého

    Kylian Mbappe premieňa pokutový kop
    Kylian Mbappe premieňa pokutový kop (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. júl 2026 o 14:09
    ShareTweet1

    Francúzska prokuratúra už začala vyšetrovanie

    Francúzska futbalová federácia (FFF) podnikne právne kroky proti paraguajskej senátorke Celeste Amarillovej po jej rasistických urážkach namierených proti útočníkovi Kylianovi Mbappému.

    Po prehre Paraguaja 0:1 s „Les Bleus“ v osemfinále MS 2026 označila francúzskeho kapitána za idiota, ktorý sa nenaučil ani písať. A pridala aj ďalšie hanlivé slová.

    FFF vo svojom vyhlásení označila výroky političky za „odporné a neprijateľné“ a oznámila, že podá trestné oznámenie na prokuratúru s cieľom iniciovať právne konanie.

    „Nášmu kapitánovi, hráčom a vôbec všetkým obetiam takýchto odporných výrokov vyjadrujem plnú podporu. Hráči francúzskej reprezentácie reprezentujú Francúzsko. Urážaná je celá naša krajina. Tieto výroky sú trestné a morálne neospravedlniteľné,“ napísal prezident FFF Philippe Diallo na sociálnej sieti podľa agentúry DPA.

    K prípadu sa vyjadril aj francúzsky prezident Emmanuel Macron: „Ďalší gól Kyliana Mbappeho. Tentokrát proti rasizmu. Plne ho podporujem. Keď slová zraňujú, naše hodnoty vysielajú jasný odkaz: dôstojnosť, rešpekt a bratstvo.“

    Provokatéri mašinu nezastavili. Ak treba, aj my si vieme zašpiniť ruky, vravel kapitán
    Súvisiaci článok
    Provokatéri mašinu nezastavili. Ak treba, aj my si vieme zašpiniť ruky, vravel kapitán

    Amarillová po emotívnom zápase, ktorý poznačila agresivita Paraguajčanov a slabý výkon uzbeckého rozhodcu Ilgiza Tantaševa, označila Mbappeho na sociálnych sieťach za „idiota“, ktorý sa vraj „nenaučil ani písať“.

    V sérii rasistických urážok ďalej napísala, že „namiesto materského mlieka pil kokosy“ a že „najvzdelanejšie, čo kedy počul, boli šimpanzy“. Zároveň dodala, že paraguajský brankár Orlando Gill mu mal ukázať prostredník.

    Paraguajčania počas stretnutia v noci na nedeľu opakovane tvrdo faulovali útočníka Realu Madrid, no aj on sa dostal do viacerých ostrých súbojov. Po záverečnom hvizde odmietol podať Gillovi ruku a odchod z ihriska sprevádzal provokatívnym gestom.

    Senátorka vo svojich príspevkoch označila Mbappeho aj za „kolonizovaného Kamerunčana“, ktorý sa hrá na tvrdého Francúza, pričom je podľa nej „plný komplexov menejcennosti, novozbohatlík, arogantný a škaredý“.

    Mbappe reagoval na výroky političky na sociálnej sieti veľmi ostro: „Ste opovrhnutiahodná žena a nehodná funkcie, ktorú zastávate.“ Dodal, že politička nereprezentuje Paraguaj, ktorý počas majstrovstiev sveta podľa neho ukázal „vášeň a česť“.

    „Ľuďom, ako je Celeste Amarillová, nikdy nedovolím slobodne šíriť nenávisť a rasizmus po svete,“ odkázal.

    Na výroky senátorky reagovala aj francúzska ministerka športu Marina Ferrariová. Podľa nej útok na Mbappeho predstavuje útok na všetko, čo kapitán francúzskej reprezentácie symbolizuje, aj na hodnoty Francúzska – slobodu, rovnosť a bratstvo.

    Francúzska prokuratúra už začala vyšetrovanie pre podozrenie z verejnej urážky so sprísňujúcou okolnosťou a podnecovania k nenávisti alebo násiliu. Prokuratúra v Paríži v utorok agentúre AP potvrdila, že vyšetrovanie spustila po tom, ako Národná jednotka pre boj proti nenávisti na internete prijala podnet od FFF.

    Parížska prokuratúra uviedla, že „výroky boli údajne motivované skutočným alebo domnelým pôvodom, etnickou príslušnosťou, národnosťou, rasou alebo náboženstvom poškodenej osoby“. Za tieto trestné činy vo Francúzsku hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok a pokuta do výšky 45-tisíc eur.

    Amarillová neskôr zverejnila na sociálnych sieťach otvorený list vo francúzštine aj španielčine adresovaný Mbappemu. Tvrdila v ňom, že jej problém nespočíva vo Francúzsku, ale výlučne v samotnom futbalistovi.

    Zároveň napísala, že ľutuje, že voči Mbappemu použila „rovnaké urážky“, akým sama čelila ako osoba zmiešaného pôvodu, a dodala, že svoj pôvodný príspevok vymazala.

    Zároveň však od Mbappeho požadovala ospravedlnenie. Obvinila ho z rodovo podmieneného násilia v jeho výrokoch na jej adresu a pohrozila právnymi krokmi, ak svoje vyjadrenia nestiahne.

    Paraguajská vláda vydala vyhlásenie, v ktorom výroky senátorky odsúdila ako „v rozpore s hodnotami a princípmi pokojného spolužitia a rešpektu k ľudskej dôstojnosti, ktoré naša krajina presadzuje“. Dodala, že výroky Amarillovej nereprezentujú paraguajskú vládu ani obyvateľov Paraguaja.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Argentína - Egypt: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Argentína - Egypt: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Argentína - Egypt, osemfinále na MS vo futbale 2026 LIVE
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Francúzi podniknú právne kroky. Paraguajská senátorka rasisticky urážala Mbappého