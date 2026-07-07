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    MS vo futbale 2026
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    Oslavoval, keď zahodil jeho protihráč šancu. Rodri sa ospravedlnil dlhoročnému kamarátovi

    Rodri a Bernardo Silva.
    Rodri a Bernardo Silva. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. júl 2026 o 16:33
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    Konflikt je o to pikantnejší, že obaja hráči spoločne nastupovali od roku 2019 v drese City.

    Španielsky futbalista Rodri oľutoval, že oslavoval pred tvárou bývalého spoluhráča z Manchestru City Bernarda Silvu jeho zahodenú šancu v osemfinálovom zápase na MS 2026.

    Portugalský reprezentant mohol poslať duel v Arlingtone do predĺženia, ale v závere nadstaveného času hlavičkoval zblízka nad brvno. Španieli zvíťazili nad rivalom 1:0 gólom Mikela Merina a prebojovali sa do štvrťfinále.

    Po tom, ako Bernardo Silva minul bránu a ležiac na trávniku si držal rukami hlavu, prišiel k nemu Rodri a ukázal mu zovretú päsť.

    Portugalský špílmacher ihneď vstal a konfrontoval súpera, pričom mu odhrnul ruku a zdvihol pred ním prst.

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    Konflikt je o to pikantnejší, že obaja hráči spoločne nastupovali od roku 2019 v drese City. Silva opustil anglický klub až toto leto, keď po vypršaní kontraktu zamieril do madridského Realu.

    Rodri po zápase prezradil, že sa Silvovi za svoje gesto dodatočne ospravedlnil. „Urobil som chybu, pretože som oslavoval, keď on zahodil šancu,“ priznal víťaz Zlatej lopty z roku 2024.

    „Okamžite som sa mu ospravedlnil. Ale to je všetko, vďaka dôvere, ktorú máme,“ citovala španielskeho stredopoliara agentúra AP.

    Kým Portugalci na šampionáte skončili, Španieli postúpili do štvrťfinále, kde ich čaká Belgicko.

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