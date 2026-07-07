Šatan sa vracia zo zámoria na Slovensko. Mieri na skúšku do najvyššej súťaže

Hokejový útočník Miroslav Šatan mladší sa pripojil k mužstvu extraligového Liptovského Mikuláša, s ktorým absolvuje predsezónnu prípravu.
Počas nej zabojuje o miesto v kádri Liptákov pre nadchádzajúcu sezónu. Informoval o tom klub na sociálnej sieti.
Šatana v roku 2024 draftoval v siedmom kole z celkového 212. miesta Washington Capitals. S klubom však zmluvu nepodpísal.
20-ročný syn prezidenta SZĽH a bývalého reprezentanta strávil posledné dva ročníky v zámorí v juniorských ligách. V uplynulej sezóne nastupoval najprv v OHL a potom v QMJHL.
Za Saginaw Spirit odohral 24 zápasov bez bodového zisku. V drese Shawinigan Cataractes si potom pripísal šesť bodov v 33 dueloch.
Odchovanec Slovana Bratislava si v minulosti zahral aj na MS do 18 a 20 rokov.
"Dvadsaťročný center / ľavé krídlo meria 201 centimetrov, strieľa zľava a prichádza ako moderný two-way forward s výbornými fyzickými parametrami.
Vďaka svojmu dosahu, práci v priestore a defenzívnemu cíteniu vie byť nepríjemný v súbojoch, zatvárať prihrávkové línie a pomáhať mužstvu na oboch stranách klziska," písali o ňom na oficiálnom profile HK 32.
Liptovský Mikuláš v minulej sezóne postúpil do štvrťfinále, kde vypadol so Slovanom Bratislava.