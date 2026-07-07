Šatan sa vracia zo zámoria na Slovensko. Mieri na skúšku do najvyššej súťaže

Miroslav Šatan mladší počas zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji do 20 rokov 2025.
Miroslav Šatan mladší počas zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji do 20 rokov 2025. (Autor: Puckfans/Andreas Robanser)
Sportnet|7. júl 2026 o 15:35
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Miroslav Šatan mladší sa vracia zo zámoria.

Hokejový útočník Miroslav Šatan mladší sa pripojil k mužstvu extraligového Liptovského Mikuláša, s ktorým absolvuje predsezónnu prípravu.

Počas nej zabojuje o miesto v kádri Liptákov pre nadchádzajúcu sezónu. Informoval o tom klub na sociálnej sieti.

Šatana v roku 2024 draftoval v siedmom kole z celkového 212. miesta Washington Capitals. S klubom však zmluvu nepodpísal.

20-ročný syn prezidenta SZĽH a bývalého reprezentanta strávil posledné dva ročníky v zámorí v juniorských ligách. V uplynulej sezóne nastupoval najprv v OHL a potom v QMJHL.

Za Saginaw Spirit odohral 24 zápasov bez bodového zisku. V drese Shawinigan Cataractes si potom pripísal šesť bodov v 33 dueloch.

Odchovanec Slovana Bratislava si v minulosti zahral aj na MS do 18 a 20 rokov.

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"Dvadsaťročný center / ľavé krídlo meria 201 centimetrov, strieľa zľava a prichádza ako moderný two-way forward s výbornými fyzickými parametrami.

Vďaka svojmu dosahu, práci v priestore a defenzívnemu cíteniu vie byť nepríjemný v súbojoch, zatvárať prihrávkové línie a pomáhať mužstvu na oboch stranách klziska," písali o ňom na oficiálnom profile HK 32.

Liptovský Mikuláš v minulej sezóne postúpil do štvrťfinále, kde vypadol so Slovanom Bratislava.

Tipsport liga

Miroslav Šatan mladší počas zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji do 20 rokov 2025.
Miroslav Šatan mladší počas zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji do 20 rokov 2025.
Šatan sa vracia zo zámoria na Slovensko. Mieri na skúšku do najvyššej súťaže
dnes 15:35
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