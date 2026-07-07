Tréner má obavy, že zranenie je vážne. Belgičanovi museli dať ortézu a barly

Belgický futbalový reprezentant Amadou Onana vinou zranenia nedohral osemfinálový zápas majstrovstiev sveta proti USA (4:1).
Podľa trénera „červených diablov“ Rudiho Garciu zrejme vynechá aj štvrťfinále proti Španielsku v kalifornskom Inglewoode (10. júla o 21.00 SELČ).
Dvadsaťštyriročný stredopoliar Aston Villy si v prvom polčase zranil koleno a musel striedať.
„Obávam sa, že Amadou vynechá ďalší zápas turnaja. Dúfam, že nie, ale mám pocit, že nebude k dispozícii. Obávame sa, že ide o vážne zranenie. Pre neho a pre tím to nie sú dobré správy,“ citovala kormidelníka Belgicka agentúra DPA.
Onana si zranil koleno počas akcie v prvom polčase a v 21. minúte ho na trávniku nahradil strelec tretieho gólu Belgicka Hans Vanaken.
V druhom polčase sedel na lavičke s barlami a na pravej nohe mal ortézu.