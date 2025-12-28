ONLINE: Švédsko - Švajčiarsko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina A)

Švédsko a Švajčiarsko dnes hrajú zápas skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Zápas hostí Grand Casino Arena v Saint Paul.
Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Švédsko - Švajčiarsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 dnes LIVE (skupina A, nedeľa, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina A 2025/2026
28.12.2025 o 20:00
Švédsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švajčiarsko
Prenos
Švédsko:
Švédsko získalo zlato na „dvacítkách“ pouze dvakrát. V letech 1981 a 2012. Loni bylo čtvrté, když v souboji o bronz padlo s Českem. Na letošním turnaji patří Tre kronor k hlavním favoritům. Přivezli řadu velkých talentů včetně útočníka Frölundy Ivara Stenberga. Ten sbírá ve švédské nejvyšší soutěži takřka bod na utkání a na příštím draftu do NHL by měl jít mezi prvními třemi. SHL hrají pravidelně i obránci William Håkansson s Leem Sahlinem Walleniusem, či útočníci Anton Frondell, Eddie Genborg, Lucas Pettersson nebo Viggo Björck. Brankářské duo Love Härenstam – Herman Liv pak sbírá minutáž ve druhé nejvyšší lize Allsvenskan.
Švédové vstoupili do turnaje výhrou 3:2 nad Slovenskem. Jednoduché to neměli. Bojovní Slováci dokázali vymazat dvougólové manko, ovšem Stenberg čtyři minuty před koncem přeci jen rozhodl.
Švédsko získalo zlato na „dvacítkách“ pouze dvakrát. V letech 1981 a 2012. Loni bylo čtvrté, když v souboji o bronz padlo s Českem. Na letošním turnaji patří Tre kronor k hlavním favoritům. Přivezli řadu velkých talentů včetně útočníka Frölundy Ivara Stenberga. Ten sbírá ve švédské nejvyšší soutěži takřka bod na utkání a na příštím draftu do NHL by měl jít mezi prvními třemi. SHL hrají pravidelně i obránci William Håkansson s Leem Sahlinem Walleniusem, či útočníci Anton Frondell, Eddie Genborg, Lucas Pettersson nebo Viggo Björck. Brankářské duo Love Härenstam – Herman Liv pak sbírá minutáž ve druhé nejvyšší lize Allsvenskan.
Švédové vstoupili do turnaje výhrou 3:2 nad Slovenskem. Jednoduché to neměli. Bojovní Slováci dokázali vymazat dvougólové manko, ovšem Stenberg čtyři minuty před koncem přeci jen rozhodl.
Švýcarsko:
Švýcaři získali na juniorských šampionátech jedinou medaili. V roce 1998 si přivezli z Finska bronz. V posledních čtyřech případech vypadli vždy ve čtvrtfinále. Loni byli klasifikováni na osmém místě. Ve svém vstupním utkání proti domácímu USA ukázali, že by mohli být letos konkurenceschopní i proti špičkovým týmům. Prohráli 1:2, ovšem obhájce zlata hodně zlobili. Prospect Vancouveru Basile Sansonnens srovnal v průběhu druhé třetiny na 1:1. Při závěrečné power-play pak nastřelil Lars Steiner horní tyčku. Dobrým výkonem se prezentoval gólman Christian Kirsch. Proti Švédsku to ale budou mít helveti těžké. Mezi zápasy neměli ani celý den na odpočinek.
Švýcaři získali na juniorských šampionátech jedinou medaili. V roce 1998 si přivezli z Finska bronz. V posledních čtyřech případech vypadli vždy ve čtvrtfinále. Loni byli klasifikováni na osmém místě. Ve svém vstupním utkání proti domácímu USA ukázali, že by mohli být letos konkurenceschopní i proti špičkovým týmům. Prohráli 1:2, ovšem obhájce zlata hodně zlobili. Prospect Vancouveru Basile Sansonnens srovnal v průběhu druhé třetiny na 1:1. Při závěrečné power-play pak nastřelil Lars Steiner horní tyčku. Dobrým výkonem se prezentoval gólman Christian Kirsch. Proti Švédsku to ale budou mít helveti těžké. Mezi zápasy neměli ani celý den na odpočinek.
Vítám tu všechny milovníky toho nejlepšího hokeje! Mistrovství světa dvacítek v americké Minnesotě pokračuje také v pondělí. V rámci skupiny A si to rozdají Švédové se Švýcarskem. Tre kronor letos patří k hlavním favoritům turnaje. Švýcaři navíc budou mít v nohách těžký zápas proti domácímu USA.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:00.
http://export.onlajny.eu/xml/hockey/smesk/match/520217?hash=c7f044