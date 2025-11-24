Uspejú v baráži? Superpočítač vypočítal šancu Slovákov dostať sa na MS 2026

Slovenskí futbalisti si po 2. mieste v kvalifikačnej skupine A o postup na majstrovstvá sveta v roku 2026 zahrajú v dvojkolovej baráži.
V prípade víťazstva nad Kosovom sa predstavia proti lepšiemu z dvojice Turecko a Rumunsko. Oba duely by hrali futbalisti spod Tatier v domácom prostredí.
Superpočítače sú už v plnom prúde, analyzujú dáta a skúmajú, ktoré celky majú akú šancu dostať sa na svetový šampionát. Jeden z nich sa pozrel na každú vetvu európskej baráže.
Simulácia tvrdí, že na MS postúpia Taliansko, Ukrajina Turecko a Dánsko. Najväčšiu šancu má prvý menovaný štát, nasledujú prípadní slovenskí súperi vo finále baráže, potom hráči z Jutského polostrova a východní susedia Slovenska.
Futbalisti spod Tatier majú podľa spoločnosti WeGlobalFootbal 26,8-percentnú šancu na postup na "mundial", ktorý sa uskutoční v Severnej Amerike. Avšak cez Kosovo by mali prejsť, no v domácom finále s Tureckom by už mali padnúť.
Bude mať superpočítač pravdu alebo sa vo svojej predikcii mýli a po 16 rokov si medzi najlepšími mužstvami sveta zahrajú aj Slováci?