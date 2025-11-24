Uspejú v baráži? Superpočítač vypočítal šancu Slovákov dostať sa na MS 2026

Slovenskí futbalisti sa tešia z gólu
Slovenskí futbalisti sa tešia z gólu (Autor: TASR)
SITA|24. nov 2025 o 12:33
ShareTweet11

V prípade víťazstva nad Kosovom sa predstavia proti lepšiemu z dvojice Turecko a Rumunsko.

Slovenskí futbalisti si po 2. mieste v kvalifikačnej skupine A o postup na majstrovstvá sveta v roku 2026 zahrajú v dvojkolovej baráži.

V prípade víťazstva nad Kosovom sa predstavia proti lepšiemu z dvojice Turecko a Rumunsko. Oba duely by hrali futbalisti spod Tatier v domácom prostredí.

Superpočítače sú už v plnom prúde, analyzujú dáta a skúmajú, ktoré celky majú akú šancu dostať sa na svetový šampionát. Jeden z nich sa pozrel na každú vetvu európskej baráže.

Simulácia tvrdí, že na MS postúpia Taliansko, Ukrajina Turecko a Dánsko. Najväčšiu šancu má prvý menovaný štát, nasledujú prípadní slovenskí súperi vo finále baráže, potom hráči z Jutského polostrova a východní susedia Slovenska.

Futbalisti spod Tatier majú podľa spoločnosti WeGlobalFootbal 26,8-percentnú šancu na postup na "mundial", ktorý sa uskutoční v Severnej Amerike. Avšak cez Kosovo by mali prejsť, no v domácom finále s Tureckom by už mali padnúť.

Bude mať superpočítač pravdu alebo sa vo svojej predikcii mýli a po 16 rokov si medzi najlepšími mužstvami sveta zahrajú aj Slováci?

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Vladimír Weiss st.
Vladimír Weiss st.
Weiss nechce robiť Calzonovi obhajobu. Na reprezentáciu z istých príčin nechodí
dnes 13:20|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Uspejú v baráži? Superpočítač vypočítal šancu Slovákov dostať sa na MS 2026