Kolumbia na MS 2026: Hviezda Bayernu a najlepší strelec šampionátu. Rekord je štvrťfinále

Po neúspešnej kvalifikácii na predchádzajúci šampionát v Katare sa kolumbijská „La Tricolor“ vracia na svetovú scénu na MS vo futbale 2026.
Juhoamerický tím, známy svojím ofenzívnym šarmom a nespútanou energiou, prešiel náročným eliminačným cyklom v zóne CONMEBOL ako nôž maslom.
Kolumbijčania pod taktovkou argentínskeho stratéga Néstora Lorenza predvádzali moderný, priamočiary futbal a definitívu postupu si vybojovali v predstihu, pričom v tabuľke skončili na bezpečnom treťom mieste hneď za Argentínou a Ekvádorom.
Futbal je v Kolumbii náboženstvom a národný tím je zrkadlom temperamentu krajiny. Historicky najväčšiu stopu zanechali na MS 2014 v Brazílii, kde dokráčali až do štvrťfinále a James Rodríguez sa stal so šiestimi gólmi kráľom strelcov.
Fanúšikovia si však pamätajú aj ikonickú éru 90. rokov s blonďatou hrivou Carlosa Valderramu či smutný príbeh Andrésa Escobara.
Zaujímavosťou je, že Kolumbia drží historické víťazstvo 5:0 nad Argentínou priamo v Buenos Aires z roku 1993, čo dodnes patrí medzi najväčšie poníženia v dejinách „Albicelestes“.
Súčasný výber má ideálny mix dravého mládia a obrovských skúseností, čo z neho robí tím, ktorý môže reálne pomýšľať na zopakovanie štvrťfinálovej jazdy.
Najvýznamnejší hráči:
- Luis Díaz: Krídelník mníchovského Bayernu je nezastaviteľným motorom ofenzívy. Jeho dravé prieniky po krídle a schopnosť rozhodovať zápasy v situáciách jeden na jedného z neho robia postrach každej obrany.
- James Rodríguez: Hoci má najlepšie roky v Európe za sebou, v reprezentácii je stále nedotknuteľným režisérom hry. Jeho ľavačka a geniálny prehľad sú pre Lorenza kľúčovým faktorom pri štandardkách a finálnych prihrávkach.
- Richard Ríos: Objav posledných sezón a neúnavný bojovník v strede poľa. Svojou technikou a dynamikou dodáva kolumbijskej hre moderný európsky strih a potrebnú rovnováhu medzi útokom a obranou.
Súperi na MS 2026: Uzbekistan, DR Kongo, Portugalsko (skupina K)
Kolumbia
FIFA Ranking
13. miesto
Tréner
Néstor Lorenzo
Tri hviezdy
Luis Díaz, James Rodriguez, Richard Rios
Najväčšie úspechy:
Štvrťfinále MS (2014), víťaz Copa América (2001)