    Portugalsko na MS 2026: Labutia pieseň Ronalda. Siahne na cennú trofej?

    Futbalisti Portugalska.
    Sportnet|14. máj 2026 o 06:00
    Pozrite si profil reprezentácie Portugalska na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Portugalsko prichádza na MS vo futbale 2026 ako úradujúci víťaz Ligy národov.

    Hoci národný tím doteraz titul majstra sveta nezískal, jeho najlepší výsledok je tretie miesto z roku 1966, a súčasná generácia patrí k najsilnejším v histórii krajiny.

    Priamy postup z F-skupiny európskej kvalifikácie si Portugalsko zabezpečilo záverečným zápasom s Arménskom, ktoré doma rozstrieľalo jednoznačne 9:1.

    Cesta nebola bezchybná - v kvalifikácii prehrali v Dubline s Írskom 0:2 a remizovali s Maďarskom 2:2. No bilancia gólov hovorila jasne: vo F-skupine boli suverénne najlepší.

    Tím vedie Roberto Martinez, skúsený španielsky tréner, ktorý prevzal tím po MS 2022 a doviedol ho k titulu v Lige národov 2025. Na lavičke si vybudoval povesť trénera, ktorý vie pracovať s hviezdnymi individualitami a zároveň budovať kolektív.

    Najvýznamnejší hráči:

    • Cristiano Ronaldo – kapitán a srdce portugalskej reprezentácie. So 143 reprezentačnými gólmi a 226 medzinárodnými štartmi drží svetové rekordy, ktoré len ťažko niekto prekoná. 41-ročná legenda sa pokúsi o cennú trofej na poslednom šampionáte.
    • Vítor Machado Ferreira (Vitinha) – mozog strednej línie, nenápadný, ale nenahraditeľný. Žiadny hráč v histórii Ligy majstrov nezaznamenal viac prihrávok v jednej sezóne ako práve on.
    • Bruno Fernandes – kapitán tímu a líder v pravom slova zmysle, hráč s výnimočnou schopnosťou rozhodovať zápasy v kľúčových momentoch, ktorý na seba berie zodpovednosť vtedy, keď to tím najviac potrebuje. 

    Súperi na MS 2026: DR Kongo, Uzbekistan, Kolumbia (skupina K)

    Portugalsko

    FIFA Ranking

    5. miesto

    Tréner

    Roberto Martinez

    Tri hviezdy

    Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha

    Najväčšie úspechy

    víťaz ME 2018, 3. miesto MS 1966

    MS vo futbale 2026: Skupina K

