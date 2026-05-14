Uzbekistan na MS 2026: Bielych vlkov vedie slávny Talian, výška jeho platu je tajná

Uzbekistan je jeden zo štyroch nováčikov na MS vo futbale 2026. Historický postup si vybojoval v rámci ázijskej kvalifikácie (AFC).
Kľúčovým bolo úspešné ťaženie v tretej fáze kvalifikácie, kde tím podával konzistentné výkony a využil rozšírenie počtu účastníkov šampionátu na 48.
V A-skupine skončil Uzbekistan, ktorý získal nezávislosť v roku 1991 po rozpade Sovietskeho zväzu, na druhom mieste za Iránom.
V minulých kvalifikáciách mu postup viackrát tesne unikol. V kvalifikácii viedol dlho mužstvo slovinský odborník Srečko Katanec, ktorý do tímu priniesol európsku taktickú disciplínu a stabilitu v defenzíve, ale v januári 2025 pre zdravotné dôvody odstúpil.
Mužstvo prevzala uzbecká futbalová legenda Timur Kapadze, no od októbra 2025 majú Bieli vlci, ako znie prezývka tímu, opäť nového kouča.
Stal sa ním Fabio Cannavaro, bývalý skvelý taliansky obranca a majster sveta z roku 2006, ktorý doteraz pôsobil ako tréner prevažne na klubovej úrovni (Guangzhou Evergrande, Al-Nassr, Dynamo Záhreb).
Prvotné informácie, že ročný plat Cannavara predstavuje 4 milióny eur, poprel prvý viceprezident Uzbeckého futbalového zväzu Ravšan Irmatov, podľa ktorého to nie je ani polovica z tejto sumy. Presná čiastka však zostáva tajomstvom.
Najvýznamnejší hráči:
- Eldor Šomurodov: útočník Başakşehiru Istanbul, kapitán a tvár reprezentácie. V sezóne 2025/2026 patrí medzi najlepších strelcov tureckej ligy
- Abdukodir Chusanov: obranca Manchester City je moentálne najvyššie hodnotený uzbecký hráč. Po úspešnom pôsobení vo francúzskom Lens prestúpil do Manchester City, kde ho v marci 2026 vyhlásili za hráča mesiaca.
- Abbosbek Fajzullajev: talentovaný ofenzívny stredopoliar, ktorý v lete 2025 prestúpil z CSKA Moskva za približne 7,5 milióna eur do Başakşehiru, kde hráva po boku Shomurodova.
Súperi na MS 2026: Kolumbia, Portugalsko, DR Kongo (skupina K)
FIFA Ranking
50. miesto
Tréner
Fabio Cannavaro
Tri hviezdy
Eldor Šomurodov, Abdukodir Chusanov, Abbosbek Fajzullajev
Najväčšie úspechy
Víťazstvo na Ázijských hrách 1994, postup na MS 2026