    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    MS v hokeji 2026
    25.05.2026, Skupina B
    5 - 1
    0:0, 3:1, 2:0
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Slovincov inkasovaný gól naštartoval. Elitnú kategóriu po roku opúšťajú Taliani

    Fotka zo zápasu Slovinsko - Taliansko na MS v hokeji 2026.
    Fotka zo zápasu Slovinsko - Taliansko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|25. máj 2026 o 22:40
    Slovinsko dnes zdolalo Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Slovinsko - Taliansko 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

    Góly: 29. Török (Machovec), 31. Drozg (Machovec, Sabolič), 40. Drozg (Machovec, Gregorc), 48. Machovec (Török, Sabolič), 52. Jezovšek (Ograjenšek, Tičar) – 23. Pietroniro (Purdeller, Mantenuto)

    Rozhodovali: Kohlmueller (Nem.), Wannerstedt (Nór.) - Birkhoff (Kan.), Nyqvist (Švéd.), vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 4436

    Slovinsko: Horák – Gregorc, Goličič, Crnovič, Magovac, Štebih, Čosič, Perčič – Machovec, Török, Sabolič – Langus, Tičar, Kuralt – Ograjenšek, Maver, Drozg – Simšič, Sodja, Beričič – Jezovšek

    Taliansko: Clara – Zanatta, Pietroniro, Trivellato, Di Perna, Spornberger, Nitz, Buono, Gios – De Luca, Misley, Bradley – Saracino, Frycklund, Zanetti – Frigo, Mantenuto, Purdeller – Mantinger, De Luca, DiGiacinto.

    Hokejisti Talianska vypadli z elitnej kategórie MS. V pondelňajšom zápase prehrali so Slovinskom 1:5 v záverečnom súboji oboch tímov v základnej B-skupine MS vo Švajčiarsku.

    Taliani získali na šampionáte iba jeden bod.

    Spoločne s nimi vypadli z elitnej kategórie aj reprezentanti Veľkej Británie, ktorí nezískali ani bod v základnej A-skupine v Zürichu.

    Postup na MS 2027 si vybojovali tímy Ukrajiny a Kazachstanu.

    Reprezentanti Talianska boli na MS vo Švajčiarsku v pozícii nováčika, do elitnej kategórie sa vrátili po troch rokoch. Napokon však získali iba jeden bod za prehru s Dánskom 2:3 pp a sn.

    Situácia vo fribourskej vetve šampionátu sa vyvinula tak, že v pondelok večer išlo o priamy súboj o záchranu. Slovincom stačilo získať aspoň bod.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    NórskoNórskoNOR
    6
    4
    0
    1
    1
    21:11
    13
    3
    ČeskoČeskoCZE
    6
    4
    0
    1
    1
    17:14
    13
    4
    SlovenskoSlovenskoSVK
    6
    3
    1
    0
    2
    19:15
    11
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    7
    1
    1
    1
    4
    13:25
    6
    7
    DánskoDánskoDEN
    6
    1
    1
    0
    4
    12:22
    5
    8
    TalianskoTalianskoITA
    7
    0
    0
    1
    6
    5:28
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Slovinsko - Taliansko na MS v hokeji 2026

    I. + II. tretina:

    Taliani síce išli do vedenia v 23. minúte zásluhou bývalého obrancu Trenčína Pietronira, no Török vyrovnal a Drozg dvomi gólmi v presilovkách poslal Slovincov do vedenia. 

    Brankár Talianska Damian Clara v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Vpravo Talian Matt Bradley a Jan Cosic v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Brankár Slovinska Lukas Horak v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Slovenia's players celebrate their side's first goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovenia and Italy, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 25, 2026. (Peter Schneider/Keystone via AP)
    Hokejisti Talianska zľava Luca Frigo, Daniel Mantenuto, Phil Pietroniro a Tommy Purdeller sa radujú z gólu v zápase základnej B-skupiny Slovinsko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v pondelok 25. mája 2026.

    III. tretina:

    Definitívne ich upokojil gól na 4:1 z hokejky Machovca, ktorý prispel k triumfu štyrmi kanadskými bodmi (2+2).

    Slovinci nazbierali v B-skupine šesť bodov. Okrem Talianov dokázali zdolať aj Česko (3:2 pp) a bod vzali aj Slovensku (4:5 sn).

    Program MS v hokeji 2026 - pondelok, 25. mája

    25.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    1 - 4
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    25.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    7 - 3
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    25.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    5 - 1
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    25.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    6 - 3
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

