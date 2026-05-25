Slovincov inkasovaný gól naštartoval. Elitnú kategóriu po roku opúšťajú Taliani

MS v hokeji 2026 - skupina B
Slovinsko - Taliansko 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Góly: 29. Török (Machovec), 31. Drozg (Machovec, Sabolič), 40. Drozg (Machovec, Gregorc), 48. Machovec (Török, Sabolič), 52. Jezovšek (Ograjenšek, Tičar) – 23. Pietroniro (Purdeller, Mantenuto)
Rozhodovali: Kohlmueller (Nem.), Wannerstedt (Nór.) - Birkhoff (Kan.), Nyqvist (Švéd.), vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 4436
Slovinsko: Horák – Gregorc, Goličič, Crnovič, Magovac, Štebih, Čosič, Perčič – Machovec, Török, Sabolič – Langus, Tičar, Kuralt – Ograjenšek, Maver, Drozg – Simšič, Sodja, Beričič – Jezovšek
Taliansko: Clara – Zanatta, Pietroniro, Trivellato, Di Perna, Spornberger, Nitz, Buono, Gios – De Luca, Misley, Bradley – Saracino, Frycklund, Zanetti – Frigo, Mantenuto, Purdeller – Mantinger, De Luca, DiGiacinto.
Hokejisti Talianska vypadli z elitnej kategórie MS. V pondelňajšom zápase prehrali so Slovinskom 1:5 v záverečnom súboji oboch tímov v základnej B-skupine MS vo Švajčiarsku.
Taliani získali na šampionáte iba jeden bod.
Spoločne s nimi vypadli z elitnej kategórie aj reprezentanti Veľkej Británie, ktorí nezískali ani bod v základnej A-skupine v Zürichu.
Postup na MS 2027 si vybojovali tímy Ukrajiny a Kazachstanu.
Reprezentanti Talianska boli na MS vo Švajčiarsku v pozícii nováčika, do elitnej kategórie sa vrátili po troch rokoch. Napokon však získali iba jeden bod za prehru s Dánskom 2:3 pp a sn.
Situácia vo fribourskej vetve šampionátu sa vyvinula tak, že v pondelok večer išlo o priamy súboj o záchranu. Slovincom stačilo získať aspoň bod.
Priebeh zápasu Slovinsko - Taliansko na MS v hokeji 2026
I. + II. tretina:
Taliani síce išli do vedenia v 23. minúte zásluhou bývalého obrancu Trenčína Pietronira, no Török vyrovnal a Drozg dvomi gólmi v presilovkách poslal Slovincov do vedenia.
III. tretina:
Definitívne ich upokojil gól na 4:1 z hokejky Machovca, ktorý prispel k triumfu štyrmi kanadskými bodmi (2+2).
Slovinci nazbierali v B-skupine šesť bodov. Okrem Talianov dokázali zdolať aj Česko (3:2 pp) a bod vzali aj Slovensku (4:5 sn).