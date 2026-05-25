    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    MS v hokeji 2026
    25.05.2026, Skupina B
    1 - 4
    1:2, 0:0, 0:2
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    PrehľadOnline prenosFotogalériaSumárVideoReakcie

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Česko - Nórsko na MS v hokeji 2026

    Nór Martin Ronnild strieľa gól Česku na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (12)
    Nór Martin Ronnild strieľa gól Česku na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|25. máj 2026 o 22:56
    ShareTweet0

    Video, zostrih a góly zo zápasu Česko - Nórsko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Českí hokejisti podľahli v šiestom stretnutí na majstrovstvách sveta vo Fribourgu Nórsku 1:4 a pripísali si v B-skupine druhú prehru.

    Skupinu už nemôžu vyhrať, dnešný súper ich odsunul na tretie miesto. Nórsko si zabezpečilo postup do štvrťfinále, zahrá si ho po 14 rokoch. Dva góly dal Michael Brandsegg-Nygard.

    Severania viedli v siedmej minúte po presných zásahoch Havarda Östrema Salstena a Brandsegga-Nygarda už 2:0, jediným strelcom českého tímu bol v 16. minúte Jaroslav Chmelař.

    V tretej tretine rozhodli Martin Rönnild a Brandsegg-Nygard, ktorý pred stretnutím doplnil tím z farmy Detroitu z Grand Rapids z nižšej AHL.

    Fotogaléria zo zápasu Česko - Nórsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Vpravo Čech Daniel Voženílek a Sander Hurrod v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Vľavo Jaroslav Chmelář a Filip Hronek oslavujú gól v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Brankár Henrik Haukeland v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Jříi Ticháček a Martin Ronnild v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    12 fotografií
    Daniel Voženílek a brankár Henrik Haukeland v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Jiří Černoch a Max Krogdahl v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Čech Marek Alscher a Martin Ronnild v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Norway players celebrate after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Czech Republic and Norway, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 25, 2026. (Peter Schneider/Keystone via AP)Czech Republic players look dejected after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Czech Republic and Norway, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 25, 2026. (Peter Schneider/Keystone via AP)Norway players celebrate after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Czech Republic and Norway, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 25, 2026. (Peter Schneider/Keystone via AP)Norway's Martin Ronnild, left, scores against Czechia's goaltender Dominik Pavlat during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Czech Republic and Norway, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 25, 2026. (Peter Schneider/Keystone via AP)Hokejisti Nórska oslavujú víťazstvo nad Českom na MS v hokeji 2026.

    Nóri porazili Čechov na MS prvýkrát od roku 2010. Odvtedy vyhral na šampionátoch český národný tím desaťkrát v rade.

    Záverečný duel skupinovej fázy odohrajú zverenci kouča Radima Rulíka v utorok, keď sa od 20.20 h stretnú s istým víťazom skupiny Kanadou, Nóri sa stretnú v dueli od 12.20 h s Dánskom.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Nórsko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    NórskoNórskoNOR
    6
    4
    0
    1
    1
    21:11
    13
    3
    ČeskoČeskoCZE
    6
    4
    0
    1
    1
    17:14
    13
    4
    SlovenskoSlovenskoSVK
    6
    3
    1
    0
    2
    19:15
    11
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    7
    1
    1
    1
    4
    13:25
    6
    7
    DánskoDánskoDEN
    6
    1
    1
    0
    4
    12:22
    5
    8
    TalianskoTalianskoITA
    7
    0
    0
    1
    6
    5:28
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Nór Martin Ronnild strieľa gól Česku na MS v hokeji 2026.
    Nór Martin Ronnild strieľa gól Česku na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Česko - Nórsko na MS v hokeji 2026
    dnes 22:56
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Nór Martin Ronnild strieľa gól Česku na MS v hokeji 2026.
    Nór Martin Ronnild strieľa gól Česku na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Česko - Nórsko na MS v hokeji 2026
    dnes 22:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Česko - Nórsko na MS v hokeji 2026