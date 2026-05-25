VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Česko - Nórsko na MS v hokeji 2026

Českí hokejisti podľahli v šiestom stretnutí na majstrovstvách sveta vo Fribourgu Nórsku 1:4 a pripísali si v B-skupine druhú prehru.
Skupinu už nemôžu vyhrať, dnešný súper ich odsunul na tretie miesto. Nórsko si zabezpečilo postup do štvrťfinále, zahrá si ho po 14 rokoch. Dva góly dal Michael Brandsegg-Nygard.
Severania viedli v siedmej minúte po presných zásahoch Havarda Östrema Salstena a Brandsegga-Nygarda už 2:0, jediným strelcom českého tímu bol v 16. minúte Jaroslav Chmelař.
V tretej tretine rozhodli Martin Rönnild a Brandsegg-Nygard, ktorý pred stretnutím doplnil tím z farmy Detroitu z Grand Rapids z nižšej AHL.
Nóri porazili Čechov na MS prvýkrát od roku 2010. Odvtedy vyhral na šampionátoch český národný tím desaťkrát v rade.
Záverečný duel skupinovej fázy odohrajú zverenci kouča Radima Rulíka v utorok, keď sa od 20.20 h stretnú s istým víťazom skupiny Kanadou, Nóri sa stretnú v dueli od 12.20 h s Dánskom.
