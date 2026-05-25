    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    MS v hokeji 2026
    25.05.2026, Skupina B
    5 - 1
    0:0, 3:1, 2:0
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovinsko - Taliansko na MS v hokeji 2026

    Radosť Slovincov po víťazstve nad Talianskom 5:1 na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (7)
    Radosť Slovincov po víťazstve nad Talianskom 5:1 na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|25. máj 2026 o 23:12
    Video, zostrih a góly zo zápasu Slovinsko - Taliansko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Talianska vypadli z elitnej kategórie MS. V pondelňajšom zápase prehrali so Slovinskom 1:5 v záverečnom súboji oboch tímov v základnej B-skupine MS vo Švajčiarsku.

    Taliani potrebovali na záchranu zvíťaziť v základnej hracej dobe, lenže prvá tretina žiadnu prehliadku gólových šancí neponúkla. Ak už niečo do bránkoviska prešlo, preukázali sa gólmani Clara a Horák, že sú oprávnene považovaní za opory svojich celkov.

    Opatrné a trpezlivé čakanie ukončila 23. minúta. Po vyhranom vhadzovaní si nakorčuľoval do medzikružia obranca Kladna Pietroniro a prestrelil Horáka.

    Prvý gól zápasu pomohol, po ňom zvýšili útočné úsilie najmä Slovinci a počas dvoch minút vyťažili z náporu dva presné zásahy Töröka a Drozga.

    A to prinieslo na ich hokejky upokojenie a väčšiu hernú istotu. Tretí gól pridal opäť Drozg šesť sekúnd pred koncom druhej tretiny.

    Fotogaléria zo zápasu Slovinsko - Taliansko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Brankár Talianska Damian Clara v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Vpravo Talian Matt Bradley a Jan Cosic v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Brankár Slovinska Lukas Horak v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Slovenia's players celebrate their side's first goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovenia and Italy, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 25, 2026. (Peter Schneider/Keystone via AP)
    Hokejisti Talianska zľava Luca Frigo, Daniel Mantenuto, Phil Pietroniro a Tommy Purdeller sa radujú z gólu v zápase základnej B-skupiny Slovinsko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v pondelok 25. mája 2026.

    Za tohto stavu potrebovali Taliani streliť tri góly, aby vyhrali po 60 minútach. Definitívne im zobral vietor z plachiet Mahkovec, ktorý k trom asistenciám pridal gól a nasmeroval svoj celok k záchrane.

    Posledný slovinský gól na šampionáte si potom pripísal Jezovšek.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovinsko - Taliansko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    NórskoNórskoNOR
    6
    4
    0
    1
    1
    21:11
    13
    3
    ČeskoČeskoCZE
    6
    4
    0
    1
    1
    17:14
    13
    4
    SlovenskoSlovenskoSVK
    6
    3
    1
    0
    2
    19:15
    11
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    7
    1
    1
    1
    4
    13:25
    6
    7
    DánskoDánskoDEN
    6
    1
    1
    0
    4
    12:22
    5
    8
    TalianskoTalianskoITA
    7
    0
    0
    1
    6
    5:28
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Kristián Pospíšil oslavuje gól proti Kanade.
    Kde sledovať zápas Slovensko - Švédsko? Program a výsledky na dnes (utorok, 26. máj)
    dnes 00:00
