VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovinsko - Taliansko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Talianska vypadli z elitnej kategórie MS. V pondelňajšom zápase prehrali so Slovinskom 1:5 v záverečnom súboji oboch tímov v základnej B-skupine MS vo Švajčiarsku.
Taliani potrebovali na záchranu zvíťaziť v základnej hracej dobe, lenže prvá tretina žiadnu prehliadku gólových šancí neponúkla. Ak už niečo do bránkoviska prešlo, preukázali sa gólmani Clara a Horák, že sú oprávnene považovaní za opory svojich celkov.
Opatrné a trpezlivé čakanie ukončila 23. minúta. Po vyhranom vhadzovaní si nakorčuľoval do medzikružia obranca Kladna Pietroniro a prestrelil Horáka.
Prvý gól zápasu pomohol, po ňom zvýšili útočné úsilie najmä Slovinci a počas dvoch minút vyťažili z náporu dva presné zásahy Töröka a Drozga.
A to prinieslo na ich hokejky upokojenie a väčšiu hernú istotu. Tretí gól pridal opäť Drozg šesť sekúnd pred koncom druhej tretiny.
Za tohto stavu potrebovali Taliani streliť tri góly, aby vyhrali po 60 minútach. Definitívne im zobral vietor z plachiet Mahkovec, ktorý k trom asistenciám pridal gól a nasmeroval svoj celok k záchrane.
Posledný slovinský gól na šampionáte si potom pripísal Jezovšek.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovinsko - Taliansko na MS v hokeji 2026