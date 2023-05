Kanada nedala Kazachstanu žiadnu šancu, o všetkom rozhodla už prvá tretina

Lawson Crouse, strelec dvoch gólov Kanady: "Vstúpili sme do zápasu tak, ako sme si povedali, teda agresívne a aktívne. Potom to však nebola prechádzka, súper sa snažil a nebolo ľahké prekonať jeho obranu a kvalitného brankára. Ale v poslednej tretine sme to odkontrolovali."

/zdroj: ČT Sport, IIHF/