Messi je vo vyraďovačke výrazne lepší než Ronaldo. Francúzi nestrelili ani nedostali gól z hry

BRATISLAVA. Španielsko, Francúzsko, Anglicko a Holandsko postúpili do semifinále EURO 2024 (ME vo futbale) v Nemecku. Po štvrťfinálových zápasoch sme sa pozreli na niekoľko zaujímavých zápisov a štatistík, ktoré tieto súboje priniesli. Informácie o EURO 2024 (prehľad) Slovenský krídelník Ivan Schranz je po 48 odohraných zápasoch na šampionáte stále na delenom prvom mieste medzi najlepšími strelcami. Rovnaký počet gólov majú na konte aj Cody Gakpo, Georges Mikautadze a Jamal Musiala.

Španielsko - Nemecko 2:1pp

Španielski futbalisti zdolali hostiteľskú krajinu na veľkom medzinárodnom turnaji prvýkrát vo svojej histórii.

Španielsko vs. hostiteľská krajina na veľkom turnaji 1934 - 1:1 vs. Taliansko

- 1:1 vs. Taliansko 1950 - 1:6 vs. Brazília

- 1:6 vs. Brazília 1980 - 0:0 vs. Taliansko

- 0:0 vs. Taliansko 1984 - 0:2 vs. Francúzsko

- 0:2 vs. Francúzsko 1988 - 0:2 vs. Nemecko

- 0:2 vs. Nemecko 1996 - 0:0 vs. Anglicko

- 0:0 vs. Anglicko 2002 - 1:2 vs. Južná Kórea

- 1:2 vs. Južná Kórea 2004 - 0:1 vs. Portugalsko

- 0:1 vs. Portugalsko 2018 - 1:1 vs. Rusko

- 1:1 vs. Rusko 2024 - 2:1 vs. Nemecko

Nemcov pritom na ich pôde porazili po dlhých 89 rokoch. V prípravnom zápase v roku 1935 si druhá španielska republika poradila s vtedy nacistickým Nemeckom 2:1. Nemecko vypadlo vo štvrťfinále veľkého turnaja prvýkrát od roku 1998.

Hviezda Leverkusenu Florian Wirtz sa stal najmladším nemeckým strelcom vo vyraďovacej fáze na ME vo futbale, keď skóroval vo veku 21 rokov a 63 dní. Talentovaný Španiel Lamine Yamal je vôbec prvým tínedžerom, ktorý zaznamenal viac ako 3 asistencie na jednom veľkom turnaji.

Nemecký brankár Manuel Neuer nastúpil na svoj 39. zápas na veľkom turnaji, čo je po Cristianovi Ronaldovi (52) druhý najvyšší počet spomedzi všetkých európskych hráčov. Španielsko sa dostalo do svojho šiesteho semifinále na ME v histórii, pričom viac účastí medzi najlepšou štvoricou má už len Nemecko, ktorému sa to podarilo osemkrát.

Francúzsko - Portugalsko 0:0, 3:5 penalty Francúzsko zatiaľ na EURO 2024 nestrelilo ani neinkasovalo gól z hry. Na šampionáte má bez penált xG (očakávané góly) až 8,18. Ukazovateľ vyjadruje objektívny pohľad na vytvorené alebo nepremenené šance a taktiež na očakávaný počet gólov v prípade hráčov alebo celého tímu. Francúzi vzhľadom na šance mali dať 8 gólov, no reálne padli iba 2 góly a oba boli vyhodnotené ako vlastné. Ako jediní dokázali Francúzsku streliť gól Poliaci v zápase v základnej skupine, keď sa z penalty presadil kanonier Robert Lewandowski.

Zápasy Francúzska na EURO 2024 Francúzsko vs. Rakúsko 1:0 (vlastný gól)

Francúzsko vs. Holandsko 0:0

Francúzsko vs. Poľsko 1:1 (penalty)

Francúzsko vs. Belgicko 1:0 (vlastný gól)

Francúzsko vs. Portugalsko 0:0

Francúzsko vyhralo prvý penaltový rozstrel od štvrťfinále MS 1998, keď zdolali Taliansko. Odvtedy neuspeli v troch - vo finále MS 2006 proti Taliansku, vo finále MS 2022 proti Argentíne a v osemfinále EURO 2020 proti Švajčiarsku.

Cristiano Ronaldo nedokázal skórovať na turnaji v Nemecku ani raz aj napriek tomu, že štatistiku očakávaných gólov (xG) mal na úrovni 3,72. Stalo sa mu tak vôbec prvýkrát v kariére, že na veľkom turnaji nestrelil ani gól.

Najviac striel na ME vo futbale bez streleného gólu /štatistika od roku 1980/ 24 - Deco (2004)

23 - Cristiano Ronaldo (2024)

23 - Fernando Hierro (1996)

21 - Kevin De Bruyne (2016)

21 - Dani Olmo (2020 / 2021)

Vo vyraďovacej fáze na veľkých turnajoch sa darí výrazne lepšie Lionelovi Messimu. Ten odohral takýchto 24 zápasov, v ktorých strelil 8 gólov a zaznamenal 15 asistencií. Ronaldo nastúpil vo vyraďovacej fáze na veľkých turnajoch na 21 zápasov, v ktorých sa presadil trikrát a dvakrát prihral na gól.

Cristiano Ronaldo objíma Pepeho. (Autor: TASR/AP)

Anglicko - Švajčiarsko 1:1, 5:3 penalty Anglicko sa prvýkrát dostalo do semifinále ME dvakrát po sebe. Od zavedenia skupinovej fázy v roku 1980 sa Angličania okrem posledných dvoch ročníkov dostali medzi najlepšiu štvoricu len raz, a to na EURO 1996, na ktorom ich súčasný tréner Gareth Southgate nastúpil v každom zápase.

Švajčiarsko vypadlo vo všetkých svojich piatich štvrťfinálových účastiach na veľkých turnajov - na MS 1934, 1938, 1954 aj na EURO 2020 a 2024. Bukayo Saka je vôbec prvým hráčom Arsenalu, ktorý skóroval v drese Anglicka na veľkom turnaji. Je tiež prvým hráčom Arsenalu, ktorý strelil gól vo vyraďovacích bojoch na ME.

Až 73 percent vyraďovacích zápasov Anglicka na ME (od roku 1980) sa predlžovalo. Od ME 1996 odohralo Anglicko na turnaji 11 vyraďovacích súbojov a osem z nich išlo do predĺženia, vrátane posledných štyroch v rade. Southgate sa dostal do semifinále ME vo futbale toľkokrát, ako všetci ostatní tréneri Anglicka dohromady - dvakrát.

Jude Bellingham odohral svoj 34. zápas v drese Anglicka, pričom všetky duely odohral počas pôsobenia v iných ako britských kluboch (24 za Borussiu Dortmund, 10 za Real Madrid). Len David Beckham (55) a Owen Hargreaves (39) odohrali viac duelov, keď hrali za iné ako britské kluby. Holandsko - Turecko 2:1 Holanďania sa dostali do semifinále veľkého turnaja prvýkrát od roku 2014. Na EURO je to ich prvé semifinále od roku 2004. Holandsko vyhralo dva zápasy vyraďovacej fázy v jednom ročníku ME vo futbale prvýkrát od roku 1988. Len štyria tínedžeri zaznamenali viac ako jednu asistenciu na jednom turnaji ME. Sú nimi Enzo Scifo (1984), Cristiano Ronaldo (2004) a po novom okrem Španiela Yamala aj Turek Arda Güler (obaja 2024).

Turecko dostalo na EURO 2024 19 žltých kariet a jednu červenú, čo je najviac kariet udelených tímu na jednom európskom šampionáte. Úplne rovnaký počet kariet dostalo aj Česko v roku 1996. Joshua Zirkzee sa stal po Codym Gakpovi (2021), Martienovi Vreijsenovi (1980) a Wimovi Meutstegeovi (1978) štvrtým hráčom, ktorý debutoval za Holandsko na ME.