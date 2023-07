Nevídané stretnutie niekdajších spoluhráčov z dorastu. Zišli sa po 35 rokoch

Keď začiatkom roka na pohrebe trénera mužstva Josefa Kopejtka stretol niekoľkých bývalých spoluhráčov, v hlave mu skrsla myšlienka na stretávku.

„S niektorými sme boli v telefonickom kontakte, ale niektorých som už nevidel dvadsať alebo aj viac rokov. Vznikla taká myšlienka, že už sme v takom veku, že by sme sa mohli stretávať. Povedal to náš brankár Igor Saxa a mne to ostalo v hlave,“ vravel pre Sportnet Spišák.

Smutná udalosť tak bola inšpiráciou nevídanej akcie, keď sa niekdajšia partia stretla po 35 rokoch.