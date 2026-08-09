Nestačil len na Turka, ktorý vytvoril rekord. Slovák získal na ME ďalšiu medailu

Timotej Tóth.
Timotej Tóth. (Autor: SOV)
TASR|9. aug 2026 o 21:29
ShareTweet0

Pódium doplnil cyperský reprezentant Grigoriou Giorgos.

Slovenský reprezentant v športovej streľbe Timotej Tóth získal na ME do 23 rokov v poľskom Vroclave striebornú medailu v trape.

V nedeľnom finále zostrelil 25 terčov, o 4 menej ako víťaz Egemen Agca z Turecka, ktorý vytvoril európsky juniorský rekord.

Pódium doplnil cyperský reprezentant Grigoriou Giorgos (18).

Vo finále mužov malo Slovensko dvojnásobné zastúpenie, s 11 bodmi obsadil piatu priečku Filip Benkovský.

Ten predtým postúpil z dvojdňovej kvalifikácie piatym najlepším výkonom, Tóth šiestym. V kvalifikačnej časti sa predstavil aj Daniel Hruška, ktorý sa umiestnil na 19. pozícii.

Slovenské trio bolo zároveň druhým najlepším medzi družstvami a teší sa tak zo strieborných medailí. V tímovej súťaži získalo dokopy 341 bodov, zlato si vystrieľali Chorváti (347).

Výborný výkon predviedla aj Adriana Piknová, ktorá skončila medzi trapistkami na 4. mieste. Vo finále zostrelila 13 terčov, zvíťazila Catarina Baicevová z Portugalska (25).

Ostatné športy

    Viktória Forster počas behu na 100 metrov cez prekážky
    Viktória Forster počas behu na 100 metrov cez prekážky
    Začínajú sa ME v atletike. Športový program na dnes (10. august)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Nestačil len na Turka, ktorý vytvoril rekord. Slovák získal na ME ďalšiu medailu