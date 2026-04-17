Slováci ovládli mix v Havířove. Majú potenciál vyhrávať takéto turnaje, povedal tréner

Slovenský stolnotenisový miešaný pár Barbora Váradyová, Samuel Arpáš sa stal víťazom turnaja WTT Feeder v Havířove.
Na rovnakom podujatí sa zaskvela aj dvojica Damián Flóro, Samuel Palušek, ktorá nečakane postúpila až do finále mužskej štvorhry.
Váradyová s Arpášom vo finále mixu zvládli duel s Poliakmi Marekom Badowským a Zuzannou Wielgosovou 3:2 (12, 8, -4, -4, 7). Na ceste za prvým triumfom na tejto úrovni vyradili vo štvrťfinále reprezentačných kolegov Ľubomíra Pišteja s Tatianou Kukuľkovou (3:0).
Čoraz viac komunikujú a zohrávajú sa spolu
„Ukázali, že im to začína fungovať. Čoraz viac komunikujú a zohrávajú sa spolu. Je len dobré, že máme viacero možností poskladať dvojice v mixe. Vedel som, že Arpáš s Váradyovou majú potenciál vyhrávať takéto turnaje, čo sa aj stalo.
V miešanej štvorhre je to však vyrovnané a hocikto môže zdolať hocikoho,“ uviedol reprezentačný tréner SR Jaromír Truksa podľa oficiálnej webstránky Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).
Flóro a Palušek museli v Havířove hrať kvalifikáciu. Ich ťaženie však neukončili vo štvrťfinále ani druhí nasadení krajania Ľubomír Pištej, Jakub Zelinka, keď zvíťazili 3:0.
Premožiteľov našli až vo finále, Baldwin Čchan a Kwan To Jiu z Hongkongu potvrdili pozíciu nasadených jednotiek triumfom 3:0 na sety (7, 5, 12).
Tretí set mohol spraviť finále ešte zaujímavejšie
„Súperi nerobili chyby, na ktorých by sme sa mohli chytiť, ale čím dlhšie sa hralo, tým to bolo z našej strany lepšie.
Mali aj trochu smoly, tretí set mohol spraviť finále ešte zaujímavejšie. Škoda,“ poznamenal krátko po poslednej výmene reprezentačný kouč.
Váradyová a Kukuľková v ženskej štvorhre ako nasadené dvojky prenikli do semifinále, v ktorom ich zdolalo štvrté nasadené taiwanské duo Chuang Jü-Ťie, Tsai Jün-En (3:1). Vo dvojhre si veľmi solídne počínal Ľubomír Pištej, keď sa dostal cez troch súperov do štvrťfinále.
Na jeho rakete zostal druhý nasadený Finn Luu z Austrálie (3:1), ale aj reprezentačný kolega Wang Yang, ktorého zdolal 3:2 na sety, v tom rozhodujúcom 11:9. Nad Pištejove sily bol až Švéd Elias Ranefur (0:3).
Turnaj bol pre slovenských reprezentantov generálkou pre domáce podujatie série WTT Feeder. To sa bude konať od 18. do 22. apríla v Senci.