Mladý Slovák vyhral juniorský turnaj. Vo finále zviedol päťsetovú bitku

Slovenský mládežnícky stolnotenisový reprezentant Mychajlo Lovha sa stal víťazom dvojhry v juniorskej kategórii do 19 rokov na turnaji WTT Youth Contender v rakúskom Linzi. Vo finále zdolal Rumuna Roberta Istrateho 3:2 na sety (-3, 8, 8, -8, 8).
Ukrajinský rodák so slovenským občianstvom predtým vo vyraďovacej časti postupne vyradil Lukasa Wanga z Nemecka (3:1), Nóra Khaia Lama (3:1) a Roberta Podara z Rumunska (3:2 - po obrate z 1:2).
V semifinále ho nezastavil ani najvyššie nasadený portugalský reprezentant Tiago Abiodun (3:2) a päťsetový súboj do tretice zvládol aj vo finále.
Pomstil tak svojich krajanov Pavla Kokavca, ktorý s Istratem prehral v osemfinále (0:3), ako aj Damiána Flóra, ktorý na neho nestačil vo štvrťfinále (1:3). Samuel Arpáš sa rozlúčil v osemfinále a Jakub Holubčík medzi tridsaťdvojkou.
V mixe boli blízko k semifinále Samuel Arpáš so Španielkou Maríou Berzosovou, keď vo štvrťfinále viedli nad portugalsko-rumunskou dvojicou Tiago Abiodun, Bianca Meiová-Rosová 2:0 na sety, ale napokon prehrali 2:3. Lovha a Belgičanka Lilou Massartová si pripísali osemfinálovú účasť.
„Trénovali sme aj medzi sviatkami a videl som, že Mišo je vo veľmi dobrej forme. Mňa jeho triumf až tak neprekvapil. Rumuna Podara i Abioduna, ktorý už hráva I. bundesligu a je viacnásobným majstrom Európy, v minulosti už zdolal.
Rumun Istrate tiež patrí k medailistom z vrcholných podujatí, takže skutočne získal cenné skalpy. Klobúk dole pred ním, ako zvládol zápasy. Fyzicky bol na tom lepšie ako protivníci. Hral v pohode, veril si. V súbojoch s takisto kvalitnými hráčmi je to vyrovnané a rozhoduje momentálna dispozícia a do kariet nám zahralo aj trochu šťastia. Latku nasadil vysoko.
Teraz nás čaká turnaj v Tunisku, kde bude obhajovať prvenstvo z vlaňajška. Z hľadiska kategórie to bol teraz turnaj rovnakej úrovne ako pred rokom v Tunise, v Linzi však zdolal kvalitnejších súperov,“ vyjadril sa v tlačovej správe Slovenského stolnotenisového zväzu reprezentačný kouč juniorov SR Roman Grigel.
Z početnej skupiny slovenských zástupcov sa v TipsArene Linz v mladších vekových kategóriách presadila Barbora Melisa Guassardová, v singlovej súťaži dievčat do 15 rokov sa ako najvyššie nasadená hráčka prebojovala do semifinále. Tam ju zastavila Češka Adéla Brhelová, neskoršej celkovej víťazke podľahla 0:3 na sety.
V miešanej štvorhre sa B. M. Guassardo so Srbom Davidom Čapandom prebojovali do štvrťfinále. Medzi osem najlepších hráčok vo dvojhre sa v kategórii do 13 rokov dostala Slovenka Adela Vašková.
Do 17 rokov bolo slovenským maximom 2. kolo v podaní tria Kristián Píš, Pavel Kokavec a Dominika Deviatková, v 2. kole si zahrala aj Vanda Vanišová do 19 rokov.