Salkazanov to opäť dokázal. Slovenský zápasník získal piaty titul majstra Európy

Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov.
Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov. (Autor: TASR)
TASR|26. apr 2026 o 18:03
Salkazanov uspel vo finále voľnoštýliarskej kategórie do 74 kg

Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov získal piaty titul majstra Európy.

V nedeľnom finále voľnoštýliarskej kategórie do 74 kg na európskom šampionáte v Tirane zdolal Turana Bajramova z Azerbajdžanu 4:2 na body a nadviazal tak na svoje triumfy z rokov 2021-2024.

Salkazanov v albánskej metropole dokonale využil absenciu Zaurbeka Sidakova i ďalšieho favorita a obhajcu titulu Čermena Valieva.

V sobotu zažil víťazný vstup do šampionátu, keď si vo štvrťfinále poradil 2:1 s Rusom Timurom Bižojevom, ktorý štartoval pod neutrálnou vlajkou.

V dramatickom semifinále potom dokázal tesne pokoriť maďarského reprezentanta Murada Kuramagomedova (1:1 na technické body, 3:1) a po dvoch rokoch tak opäť postúpil do boja o zlato. V ňom s Bajramovom uspel na body.

Tridsaťročný rodák zo Severného Osetska, ktorý reprezentuje Slovensko od roku 2018, sa tak opäť vrátil na trón európskeho šampióna. Vlani v Šamoríne mu európsky titul unikol, keď na domácej pôde získal „len“ bronz.

Okrem toho má v zbierke aj štyri cenné kovy z MS - dve strieborné (2021, 2022) a dve bronzové medaily (2019, 2025).

Slovenskí zápasníci si tak odnášajú z Tirany dve medaily. Okrem Salkazanova sa prebojoval do finále aj Batyrbek Cakulov, ktorý získal striebro vo voľnom štýle do 97 kg.

    Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov.
    Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov.
    Salkazanov to opäť dokázal. Slovenský zápasník získal piaty titul majstra Európy
    dnes 18:03
