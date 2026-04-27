Mladíci Slovenska vo vyraďovacej fáze, Hancko v semifinále Ligy Majstrov či návrat F1 (TV tipy)

Cez týždeň pokračuje Liga Majstrov prvými zápasmi v semifinále. Paríž St. Germain si zmeria sily s Bayernom Mníchov, Dávid Hancko s Atléticom Madrid vyzve Arsenal Londýn.
Počas víkendu pokračujú európske ligové súťaže aj so slovenskými hráčmi. Martin Valjent so svojou Mallorcou odohrá duel proti Girone.
Stanislav Lobotka s Neapolom pocestuje do Coma, Dominik Greif bude čeliť futbalistom Rennes a Martin Dúbravka s Burnley pocestuje do Leedsu.
Pokračujú aj zápasy v slovenskej Niké lige, kde sa v šlágri kola stretne Slovan Bratislava s Dunajskou Stredou.
Futbalisti MŠK Žilina a FC Košice odohrajú v piatok 1. mája finále slovenského pohára na štadióne v Žiline.
Slovenskí hokejisti pokračujú v príprave pred nadchádzajúcimi MS v hokeji 2026. Po domácich zápasoch proti Švajčiarsku a dueloch v Nemecku odohrajú dva zápasy proti Lotyšsku v Bratislave.
V akcii sú aj slovenskí hokejisti do 18 rokov, ktorí majú istý postup do štvrťfinále na domácom šampionáte. V základnej skupine ešte odohrajú duel proti Lotyšsku a následne štvrťfinálový zápas.
Cyklistov čakajú etapové preteky Okolo Romandie. Tenisti a tenistky pokračujú na turnaji v Madride, ktorý vyvrcholí finálovými zápasmi v prvom májovom víkende.
Po dlhšej prestávke sa vracia formula 1. Pretekári sa predstavia na okruhu v Miami.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (27. apríl)
Utorok (28. apríl)
Streda (29. apríl)
Štvrtok (30. apríl)
Piatok (1. máj)
Sobota (2. máj)
Nedeľa (3. máj)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
