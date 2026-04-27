Squash má nového majstra Slovenska. V dramatickom finále zdolal obhajcu titulu

Novým majstrom Slovenska v squashi sa na víkendovom šampionáte v Bratislave stal David Kubiček. V dramatickom finálovom zápase zdolal obhajcu titulu, štvornásobného majstra SR Tomáša Tótha.
Vo finále triumfoval po napínavom priebehu 3:2 (-8, -4, 8, 8, 11). Duel ukončilo zranenie Tomáša Tótha v rozhodujúcom piatom sete.
Pre Kubička ide o prvý titul majstra Slovenska, zároveň sa premiérovo prebojoval do finále, keď v semifinále zdolal Lukáša Tužinčina 3:2.
O niekoľko dní bude súčasťou reprezentácie Slovenska na majstrovstvách Európy družstiev v Amsterdame. Bronz získal Tužinčin po päťsetovom súboji s Marekom Manikom, päťnásobným majstrom Slovenska.
O titul bojovalo 32 najlepších hráčov rebríčka SSQA (Slovenská squashová asociácia). Turnaj sa hral systémom do posledného umiestnenia na tri víťazné sety. Odohralo sa 76 zápasov, z toho 24 štvorsetových a 13 päťsetových.
Priemerný vek hráča bol 37,9 roka. Squash sa v roku 2028 v Los Angeles predstaví po prvý raz ako olympijský šport. Informovala tlačová správa organizátorov.