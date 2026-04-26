Mladí Slováci uzatvoria skupinu na domácich MS. Športový program na dnes (27. apríl)

Športový program na pondelok, 27. apríl
Futbal
- 18:30 Cagliari Calcio - Atalanta Bergamo, 34. kolo Serie A
- 20:45 Lazio Rím - Udinese Calcio, 34. kolo Serie A
- 21:00 Manchester United - FC Brentford, 34. kolo Premier League
- 21:00 Espanyol Barcelona - UD Levante, 32. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Montreal Canadiens – Tampa Bay Lightning, 1. kolo play-off NHL /stav série: 2:1/
- 3:30 Anaheim Ducks – Edmonton Oilers, 1. kolo play-off NHL /stav série: 2:1/
- 4:00 Utah Mammoth – Vegas Golden Knights, 1. kolo play-off NHL /stav série: 2:1/
- 9:00 Medzinárodný trénerský kongres v rámci konania MS do 18 rokov
- 12:00 Dánsko - Švédsko, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (B-skupina)
- 14:00 Fínsko – Kanada, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (A-skupina)
- 16:00 USA – Nemecko, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (B-skupina)
- 18:00 Lotyšsko – Slovensko, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (A-skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj WTA v Madride
- Turnaj ATP v Madride
Basketbal
- 1:00 Philadelphia 76ers – Boston Celtics, 1. kolo play-off NBA /stav série: 1:2/
- 3:30 Houston Rockets – Los Angeles Lakers, 1. kolo play-off NBA /stav série: 0:3/
TV program: pondelok, 27. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.