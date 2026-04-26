Mladí Slováci uzatvoria skupinu na domácich MS. Športový program na dnes (27. apríl)

Na snímke hráči Slovenska zľava Lucian Bernát, David Stančík a Michal Jakubec sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet|27. apr 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 27. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 27. apríl

Futbal

  • 18:30 Cagliari Calcio - Atalanta Bergamo, 34. kolo Serie A 
  • 20:45 Lazio Rím - Udinese Calcio, 34. kolo Serie A 

  • 21:00 Manchester United - FC Brentford, 34. kolo Premier League 

  • 21:00 Espanyol Barcelona - UD Levante, 32. kolo La Ligy

Hokej

Tenis

  • Turnaj WTA v Madride
  • Turnaj ATP v Madride

Basketbal

  • 1:00 Philadelphia 76ers – Boston Celtics, 1. kolo play-off NBA /stav série: 1:2/ 
  • 3:30 Houston Rockets – Los Angeles Lakers, 1. kolo play-off NBA /stav série: 0:3/
TV program: pondelok, 27. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

