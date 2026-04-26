Na najväčšom triatlonovom podujatí na svete padol rekord. Štartovalo viac ako 10-tisíc pretekárov

Ilustračná fotografia. (Autor: SITA/AP)
TASR|26. apr 2026 o 19:26
Na štarte bol aj jediný Slovák Peter Buček.

Na najväčšom triatlonovom podujatí na svete, Challenge Taiwan, štartovalo cez víkend v Tchaj-tungu rekordných viac ako 10-tisíc pretekárov všetkých vekových kategórií.

Najsilnejšie obsadenie mala disciplína na 113 km (1,9 km plávanie, 90 km cyklistika a polmaratón), keď medzi profesionálmi triumfoval po roku opäť Austrálčan Kieran Storch časom 3:42:08 h.

Spomedzi žien bola najrýchlejšia strieborná medailistka z OH 2024 v Paríži Julie Derronová zo Švajčiarska časom 4:05:29 h.

Na štarte bol aj jediný Slovák Peter Buček, ktorý skončil celkovo na 346. mieste, pričom zvíťazil v kategórii 70-74-ročných časom 6:36:34 h.

Najlepší zo všetkých kategórií sa kvalifikovali na finálové celosvetové preteky The Championships, ktorých dejiskom bude v dňoch 23. a 24. mája Šamorín.

