Na najväčšom triatlonovom podujatí na svete padol rekord. Štartovalo viac ako 10-tisíc pretekárov

Na najväčšom triatlonovom podujatí na svete, Challenge Taiwan, štartovalo cez víkend v Tchaj-tungu rekordných viac ako 10-tisíc pretekárov všetkých vekových kategórií.
Najsilnejšie obsadenie mala disciplína na 113 km (1,9 km plávanie, 90 km cyklistika a polmaratón), keď medzi profesionálmi triumfoval po roku opäť Austrálčan Kieran Storch časom 3:42:08 h.
Spomedzi žien bola najrýchlejšia strieborná medailistka z OH 2024 v Paríži Julie Derronová zo Švajčiarska časom 4:05:29 h.
Na štarte bol aj jediný Slovák Peter Buček, ktorý skončil celkovo na 346. mieste, pričom zvíťazil v kategórii 70-74-ročných časom 6:36:34 h.
Najlepší zo všetkých kategórií sa kvalifikovali na finálové celosvetové preteky The Championships, ktorých dejiskom bude v dňoch 23. a 24. mája Šamorín.