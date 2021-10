Niektorí účastníci sa zrejme nedostanú na MS v boxe. Srbi ich nechcú vpustiť

BELEHRAD. Kosovskí boxeri sa ani na druhý pokus nedostali do Srbska, kde by sa mali predstaviť na majstrovstvách sveta.

Šampionát sa uskutoční v Belehrade a štartuje začiatkom nadchádzajúceho týždňa.

Kosovský olympijský výbor v sobotu večer na facebooku uverejnil príspevok s fotografiami svojich boxerov, ktorých nepustili do Srbska. Pokúsili sa o to už druhýkrát, pretože najskôr ich z hraníc otočili za to, že mali na oblečení kosovské symboly.