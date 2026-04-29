Rusi a Bielorusi sa vracajú späť do ringu. Musia najprv prejsť vetovacím procesom

Ruskí a bieloruskí boxeri sa môžu pod neutrálnou vlajkou s okamžitou platnosťou vrátiť do medzinárodných súťaží. Rozhodla o tom organizácia World Boxing.
Ruskí a bieloruskí reprezentanti boli z boxerských súťaží vylúčení pred štyrmi rokmi po začiatku invázie na Ukrajinu.
Medzinárodný olympijský výbor však postupne vyzval na zmiernenie sankcií, na čo viaceré športy pristúpili.
Teraz sa k nim pridal aj box, Rusi a Bielorusi však podľa World Boxing musia pre návrat najprv prejsť vetovacím procesom.
V ňom musia okrem iného preukázať, že nie sú napojení na armádu a že nepodporovali vojnu na Ukrajine.
World Boxing vznikla v apríli 2023 ako náhrada za asociáciu IBA, ktorá bola pre viacero kontroverzií vylúčená z olympijského hnutia.
Medzi členov World Boxing patrí väčšina národných zväzov a od minulého roka aj ruského a bieloruského.