Rusi a Bielorusi sa vracajú späť do ringu. Musia najprv prejsť vetovacím procesom

Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/PA via AP)
ČTK|29. apr 2026 o 10:51
Medzinárodný olympijský výbor postupne vyzval na zmiernenie sankcií.

Ruskí a bieloruskí boxeri sa môžu pod neutrálnou vlajkou s okamžitou platnosťou vrátiť do medzinárodných súťaží. Rozhodla o tom organizácia World Boxing.

Ruskí a bieloruskí reprezentanti boli z boxerských súťaží vylúčení pred štyrmi rokmi po začiatku invázie na Ukrajinu.

Medzinárodný olympijský výbor však postupne vyzval na zmiernenie sankcií, na čo viaceré športy pristúpili.

Teraz sa k nim pridal aj box, Rusi a Bielorusi však podľa World Boxing musia pre návrat najprv prejsť vetovacím procesom.

V ňom musia okrem iného preukázať, že nie sú napojení na armádu a že nepodporovali vojnu na Ukrajine.

World Boxing vznikla v apríli 2023 ako náhrada za asociáciu IBA, ktorá bola pre viacero kontroverzií vylúčená z olympijského hnutia.

Medzi členov World Boxing patrí väčšina národných zväzov a od minulého roka aj ruského a bieloruského.

