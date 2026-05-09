    VIDEO: Český boxer nedal ambicióznemu Slovákovi šancu. Súboj ukončil pred limitom

    Moment ukončenia súboja. (Zdroj: VOYO)
    Sportnet|9. máj 2026 o 23:08
    Aktuálne najlepší český profesionálny boxer potvrdil v Bratislave svoje kvality.

    Česká boxerská mašina nezastavuje. Lukáš Děkýš prišiel do hlavného mesta Slovenska potvrdiť rolu obrovského favorita a odchádza s absolútnym triumfom.

    Na podujatí Fight Night Challenge 11 nedal domácom Kristiánovi „White Gypsy“ Danielovi žiadnu šancu a zápas ukončil pred limitom.

    Děkýš od úvodného hvizdu jasne dominoval v ringu. Využíval skvelý pohyb, bleskové kombinácie a dokonale čítal každý pokus domáceho boxera o protiútok.

    Daniel síce preukázal obrovské srdce bojovníka, no rozdiel bol priepastný.

    Tlak českého reprezentanta vyvrcholil v druhom kole. Děkýš trafil nekompromisný a chirurgicky presný pravý hák, ktorý poslal Daniela k zemi.

    Otrasený domáci pästiar sa síce dokázal postaviť a prečkať počítanie rozhodcu, no bol to začiatok jeho konca.

    TKO v treťom kole a double pre šampióna

    V treťom kole už Děkýš nenechal nič na náhodu. Pokračoval v drvivom tempe, zasahoval unaveného súpera a po ďalšej sérii tvrdých úderov rozhodca zápas definitívne ukončil predčasne na TKO.

    VIDEO: Ukončenie zápasu Děkýš - "White Gypsy" Daniel

    Český boxer si z Bratislavy odváža mimoriadne cennú korisť. Oslavovať bude zisk dvoch titulových opaskov naraz: prestížny regionálny titul WBA Baltic vo váhe do 66,7 kg a opasok Fight Night Challenge – PRO OG.

    Lukáš Děkýš si týmto dominantným výkonom udržal svoju dokonalú profesionálnu bilanciu.

    Upravil ju na úctyhodných 19 víťazstiev, z toho 0 porážok, a opäť dokázal, že patrí k absolútnej špičke svojej váhovej kategórie v našom regióne.

