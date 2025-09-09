Angličania sú pripravení odísť z ihriska. Kane varuje pred rasizmom v Belehrade

BELEHRAD. Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane potvrdil, že hráči diskutovali o trojstupňovom protokole Európskej futbalovej únie (UEFA) na riešenie diskriminačného správania a počas utorkového kvalifikačného zápasu o postup na MS 2026 na pôde Srbska sú pripravení opustiť ihrisko v prípade rasistických útokov.
Zápas sa odohrá na Štadióne Rajka Mitiča v Belehrade, ktorý má v porovnaní s "bežnou prevádzkou" zníženú kapacitu o 15 percent pre predchádzajúce incidenty týkajúce sa fanúšikov.
Medzinárodná futbalová federácie (FIFA) potrestala Srbskú futbalovú asociáciu (FSS) za diskrimináciu a rasistické urážky počas júnového zápasu proti Andorre. FSS vyzvala fanúšikov, aby podporovali národný tím správnym spôsobom, keďže výber Anglicka už v minulosti čelil na Balkáne rasistickým útokom.
Kane, ktorý bol kapitánom aj počas spomenutých incidentov, uviedol: "Diskutovali sme o protokoloch UEFA a sme pripravení reagovať, ak to bude potrebné. Sústredíme sa na zápas a veríme, že to bude športové a rešpektujúce stretnutie."
Tréner anglickej reprezentácie Thomas Tuchel vyjadril nádej, že zápas prebehne bez problémov a bude oslavou športu.
Generálny tajomník FSS Branko Radujko varoval fanúšikov pred nevhodným správaním, ktoré by mohlo ohroziť šance Srbska na postup a vyzval ich na dôstojnú podporu tímu.
Angličania sú aktuálne na čele tabuľky K-skupiny s dvanástimi bodmi zo štyroch duelov. Ak by v utorok získali v Belehrade všetky tri body, spravili by rázny krok k postupu na svetový šampionát. Srbi totiž za nimi zaostávajú o 5 bodov.