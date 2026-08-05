Kapitán Škriniar bol dôležitým hráčom Fenerbahce. Tímu pomohol k hladkej výhre

Slovenský futbalista v drese Fenerbahce Istanbul Milan Škriniar (druhý zľava) a hráč SK Sturm Graz Simon Seidl počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov.
Slovenský futbalista v drese Fenerbahce Istanbul Milan Škriniar (druhý zľava) a hráč SK Sturm Graz Simon Seidl počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov. (Autor: TASR/Anadolu)
TASR|5. aug 2026 o 22:23
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V úvodnom zápase si poradili so Sturmom Graz.

Futbalisti Fenerbahce Istanbul v zostave so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom si vytvorili dobrú východiskovú pozíciu do odvety 3. predkola Ligy majstrov. V stredajšom prvom zápase zvíťazili nad SK Sturm Graz 2:0.

Fenerbahce poslal do vedenia už v 9. minúte Brazílčan Talisca a v závere polčasu náskok navýšil anglický krídelník Mason Greenwood.

Škriniar si pripísal plnú minutáž a v prípade postupu tureckého tímu narazí v play off na svojich krajanov.

Na úspešnejšieho z tejto dvojice čaká víťaz dvojzápasu medzi Spartou Praha a Olympique Lyon.

Český klub v kádri s Lukášom Haraslínom, Jakubom Surovčíkom a Dominikom Hollým zdolal v prvom dueli Lyon s brankárom Dominikom Greifom 2:1.

V ďalšom stretnutí triumfovali hráči AGF Aarhus nad Sabahom Baku 2:1.

Za azerbajdžanský klub v závere vyrovnal Steve Solvet, ale gól neplatil pre ofsajd. Dánsky tím tak pôjde do budúcotýždňovej odvety s najtesnejším náskokom.

Liga majstrov - 1. zápasy 3. predkola

AGF Aarhus - Sabah Baku 2:1 (1:0)

Fenerbahce Istanbul - SK Sturm Graz 2:0 (2:0)

/M. Škriniar (Fenerbahce) odohral celý zápas/

Liga majstrov

Liga majstrov

    Slovenský futbalista v drese Fenerbahce Istanbul Milan Škriniar (druhý zľava) a hráč SK Sturm Graz Simon Seidl počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov.
    Slovenský futbalista v drese Fenerbahce Istanbul Milan Škriniar (druhý zľava) a hráč SK Sturm Graz Simon Seidl počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov.
    Kapitán Škriniar bol dôležitým hráčom Fenerbahce. Tímu pomohol k hladkej výhre
    dnes 22:23
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