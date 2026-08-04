Tesné finále hralo v jej prospech. Hocková získala na európskom šampionáte zlato

Slovenská strelkyňa Miroslava Hocková získala na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Vroclave zlatú medailu v skeete žien.
V utorkovom finále zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako strieborná Britka Bethany Hortonová (32). Bronz putuje do Poľska zásluhou Wiktorie Wlodarczykovej (26).
Hocková si úspešne počínala už v kvalifikácii, z ktorej postúpila do finále z prvého miesta. V hlavnej kvalifikačnej časti zostrelila 118 zo 125 terčov.
Rovnaký výkon dosiahli aj Češka Simona Fuková a Elizaveta Bojaršinovová z Gruzínska. V následnom rozstrele zvíťazila Hocková, ktorá trafila 24 asfaltových holubov, kým Fuková 23 a Bojaršinovová jeden.
V osemčlennom finále tak Hocková strieľala ako prvá. Po úvodných troch sériách (dokopy 12 terčov) jej patrilo delené druhé miesto so ziskom 11 bodov, o bod za vedúcou Hortonovou, ktorá bola stopercentná.
V ďalších troch sériách slovenská reprezentantka opäť minula iba jeden terč a držala si druhú pozíciu, na ktorej sa však osamostatnila.
Za líderkou z Veľkej Británie stále zaostávala o jeden bod. V ďalšej položke trafila tri holuby zo štyroch, rovnakú bilanciu mala aj Hortonová, čo znamenalo, že Hocková si zaistila medailu.
Z boja o cenné kovy vypadla Ukrajinka Oleksandra Bartyševová, ktorá obsadila štvrté miesto.
Hockovej vyšiel ideálne záver finále, v ďalšej sérii zostrelila všetky štyri holuby, kým Hortonová a Wlodarczyková len tri.
Slovenka tak dostihla na čele Britku a v deviatej sérii zviedli rozhodujúci súboj o zlato. Pevnejšie nervy preukázala Hocková, ktorá bola stopercentná a zostrelila všetky štyri holuby, kým Hortonová raz zaváhala.