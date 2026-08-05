DAC hrá predkolo a mladé hádzanárky bojujú o semifinále. Športový program na dnes (6. august)

Športový program na štvrtok, 6. augusta
Futbal
- 17:00 KuPS Kuopio - Universitatea Craiova, 3. predkolo Európskej ligy 2026/27
- 18:00 Jagiellonia Bialystok - Glasgow Rangers, 3. predkolo Európskej ligy 2026/27
- 18:00 Maccabi Tel Aviv - PFC CSKA Sofia, 3. predkolo Európskej ligy 2026/27
- 19:00 FC Hradec Králové - Besiktas Istanbul, 3. predkolo Európskej ligy 2026/27
- 19:00 KKS Lech Poznaň - KÍ Klaksvík, 3. predkolo Európskej ligy 2026/27
- 19:00 Lincoln Red Imps - Omonia Nikózia, 3. predkolo Európskej ligy 2026/27
- 19:00 FC Salzburg - Pafos, 3. predkolo Európskej ligy 2026/27
- 19:45 PAOK Solún - RSC Anderlecht, 3. predkolo Európskej ligy 2026/27
- 20:00 FC Thun - Víkingur Reykjavík, 3. predkolo Európskej ligy 2026/27
- 21:00 Benfica Lisabon - Heart of Midlothian, 3. predkolo Európskej ligy 2026/27
- 17:00 FC Inter Turku - FC Vaduz, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 18:00 HJK Helsinki - FC Motherwell, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 18:00 FK Jablonec - FC RFS Riga, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 18:00 FC Noah - FC Sion, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 18:00 Paide Linnameeskond - Rapid Viedeň, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 18:30 CFR 1907 Kluž - Tromsö, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 19:00 VSC Debrecín - FC Kodaň, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 19:00 FC Dynamo Kyjev - Karabach FK, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 19:00 IFK Göteborg - KAA Gent, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 19:00 Inter Club d'Escaldes - FC Flora Tallinn, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 19:00 Raków Čenstochová - Hammarby IF, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 19:00 FC Riga - ETO FC Győr, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 19:00 FC Šeriff Tiraspoľ - FC St. Gallen, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 19:00 FK Žalgiris Vilnius - HNK Hajduk Split, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 19:30 Beitar Jerusalem - FK Austria Viedeň, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:00 AFC Ajax Amsterdam - FC Shelbourne, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:00 Hapoel Tel Aviv - GKS Katovice, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:00 FC Twente Enschede - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27 /DAC Dunajská Streda/
- 20:30 FK Borac Banja Luka - ML Vitebsk, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:30 SC Braga - FC Dinamo Minsk, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:30 FC Lugano - NSÍ Runavík, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:30 Valur Reykjavík - FC Nordsjäland, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:45 HNK Rijeka - Ilves Tampere, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 21:00 FC Hibernian - KF Škendija Tetovo, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 21:00 FK Partizan Belehrad - FC Tobol Kostanaj, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 21:00 SS Tre Fiori - FC Drita, 3. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
Hokej
- 01:00 Kanada - Švédsko, A-skupina, Hlinka Gretzky Cup do 18 rokov v Edmontone
- 03:00 Nemecko - USA, B-skupina, Hlinka Gretzky Cup do 18 rokov v Edmontone
Tenis
- Turnaj WTA v Toronte
- Turnaj ATP v Montreale
Atletika
- 03:00 finálový blok, rozbehy a kvalifikácie, MS do 20 rokov v Eugene /účasť SR/
- 19:00 rozbehy a kvalifikácie, MS do 20 rokov v Eugene /účasť SR/
Vodný slalom
- 09:00 C1 junioriek a juniorov — kvalifikácia, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale /účasť SR/
- 09:00 C1 žien a mužov do 23 rokov — kvalifikácia, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale /účasť SR/
- 09:00 C1 junioriek a juniorov — súťaže hliadok, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale /účasť SR/
- 09:00 C1 žien a mužov do 23 rokov — súťaže hliadok, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale /účasť SR/
Streľba
- 09:00 ME do 23 rokov vo Vroclave /účasť SR/
Plávanie
- 10:30 Brífing so slovenskými bazénovými plavcami pred ME v Paríži /Mestská plaváreň Pasienky, Bratislava/
Cyklistika
- 12:20 4. etapa: Żagaň – Karpacz (175,5 km), Okolo Poľska
- 13:45 6. etapa: Montbrison – Tournon-sur-Rhône (153,4 km), Tour de France žien
Hádzaná
- 14:30 Taliansko - Slovensko, o 17.-24. miesto, ME hráčov do 18 rokov v Belehrade /účasť SR/
- 17:30 Slovensko - Čierna Hora, štvrťfinále, MS hráčok do 18 rokov v Mioveni /účasť SR/
Plavecké športy
- 17:30 Finále synchronizovaných skokov žien z 3 m dosky a mužov z 10 m veže, ME v Paríži /účasť SR/
Volejbal
- 17:30 Slovensko - Slovinsko, prípravný zápas žien pred ME /Bratislava/
TV program: Štvrtok, 6. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.