Veľká šanca na medailu. Hocková postúpila do finále skeetu z prvého miesta

Miroslava Hocková.
Miroslava Hocková. (Autor: olympic.sk)
TASR|4. aug 2026 o 16:16
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V skeete mužov sa predstavili dvaja Slováci, ani jeden sa neprebojoval do finále.

Slovenská strelkyňa Miroslava Hocková bude na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Vroclave bojovať o medailu v skeete žien. Z kvalifikácie postúpila do utorkového osemčlenného finále (16.45 h) z prvého miesta.

Hocková zostrelila v hlavnej kvalifikačnej časti 118 zo 125 terčov. Rovnaký výkon dosiahli aj Češka Simona Fuková a Elizaveta Bojaršinovová z Gruzínska.

V následnom rozstrele zvíťazila Hocková, ktorá trafila 24 asfaltových holubov, kým Fuková 23 a Bojaršinovová jeden.

V skeete mužov sa predstavili dvaja Slováci, ani jeden sa neprebojoval do finále. Andrej Brezina skončil v kvalifikácii na 28. (111 b.) a Martin Horváth na 33. mieste (109).

Aj finále disciplíny vzduchová pištoľ 10 m mužov bolo bez slovenského zastúpenia. Dávid Vodrážka sa v kvalifikácii umiestnil na 33. priečke so skóre 557-11x, Peter Kozenčák bol 34. (556-7x) a Mark Zvara 36. (554-12x). V spoločnom tímovom hodnotení skončili Slováci deviati (1667-30x).

Podobné výsledky vo VzPi na 10 m dosiahli aj slovenské reprezentantky, Lenka Jurtinusová obsadila v kvalifikácii 29. miesto (556-9x), Tamara Červenková skončila 35. (553-12x) a Diana Hovančáková 38. (543-10x).

V hodnotení družstiev patrilo Slovenkám siedme miesto (1652-31x).

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